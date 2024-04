La condición que puso Lizy Tagliani para encontrarse con Marcela Tauro tras el escándalo

“Fue difícil, imagínate que él (Sebastián Nebot, su marido) no tiene nada que ver con este medio, pero ya se lo tomó con humor”, sostuvo Lizy sobre cómo tomó su pareja el escándalo.

Embed

En cuanto a la posibilidad de juntarse con Marcela y tomar un café para charlar, Tagliani comentó: “Ojalá. No tengo problema que sea sola, o en reunión, lo que sea. No juzgo para nada a ninguno de los dos, ya está. Son sus tiempos y lo que ella decida para mí está bien".

Y además contó que la periodista aún no le respondió el mensaje que le mandó para aclararle este tema y qué es lo que más la incomoda de esta situación.

"Estoy dispuesta al diálogo. Sé lo que es sentirte herida por muchas razones desde chica entonces me molesta y me pone mal es ver a la otra persona sufrir y que de alguna manera piense que es responsabilidad mía", comentó Lizy Tagliani.

"Si se da el cafecito y está todo bien, salimos todas juntas a hablar. Todavía no me contestó el mensaje pero es cosa de ella", finalizó.

lizy tagliani.jpg

Marcela Tauro dio picantes detalles del escándalo con Lizy Tagliani y su ex: "Tenemos distintos códigos"

Marcela Tauro dio picantes detalles en Intrusos, América Tv, del escándalo que estalló con Lizy Tagliani, quien le escribió a Martín Bisio, ex pareja de la periodista, a poco de que termine su relación de siete años.

"Mi ex se ha portado genial y me cuidó", indicó la periodista, quien afirmó que vio los mensajes que la humorista le envió a su ex pareja y que no dejan lugar a dudas.

"Yo soy esta y así pude mantenerme en este medio, no me peleo, pongo los límites. A mi no me beneficia esto, me molesta que inventen una cosa que no es", continuó la panelista.

Y contó qué le escribió Lizy ayer: "Si no fue con mala intención, lo aclaras. Ella me mandó un mensaje ayer que decía no haber recordado escrito y me termina diciendo: si te sentís mal, te pido disculpas".

"Acá no tiene nada que ver ni Martín ni yo. No hay dudas de la respuesta de ella. No le contesté (a Lizy), tenemos distintos valores y distintos códigos. A mí me educaron de una manera y de esa manera soy", siguió firme en su postura Marcela Tauro.

Y agregó: "A mi me desilusionó eso, Lizy tuvo varios intentos de acercamiento a mi ex. Ella lo ve en el casamiento de Christian Sancho y después de eso también pasó algo".

"No necesito prensa, a mi ni a él no nos beneficia esto. Me molesta que al público venden una cosa que no son. Para mí es blanco o negro, en la respuesta de ella no hay duda", finalizó contundente Tauro.