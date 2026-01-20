La confesión de Diego Mesaglio a días de la operación que puede cambiar su vida: "Miedo y ansiedad"

"Es una mezcla de sentimientos que creo que mi cabeza a veces funciona por demás y en este momento me está acelerando a fondo y por ahí es tan simple como tranquilizarme un poco sabiendo que en el caso de pasar lo que ya pasó, esta vez es con final feliz", reconoció el ex Chiquititas y Rebelde Way, de 41 años.

Y cerró: "Yo estoy bien, tranquilo, tengo la contención de mi familia y amigos y de un equipo médico del Hospital de Clínicas increíble al mando de Federico Cremona que es quien me va a operar también, así que por ese lado estoy súper tranquilo".

Cómo se enteró Diego Mesaglio de que estaba la córnea para ser operado del ojo

En charla con el ciclo de streaming que conducen Dany Martins y Caro Ibarra, Diego Mesaglio contó cómo fue el llamado del Hospital de Clínicas que lo soprendió con la mejor noticia de todas.

“Es muy loco porque me llamaron del Clínicas y me dijeron: 'Hola, ¿Mesaglio Diego? Sí, tenemos tu córnea'. Es como cuando te llaman Mercado Libre: 'escuchame, vos pediste unas Vans'”, relató el actor entre el asombro y la emoción.

Ahí el actor explicó que lo sorprendió con la naturalidad con la que fue informado de esa importantísima novedad para su vida: “'Pará, ¿sabés que estás hablando con una persona que hace nueve años está esperando este llamado?'”, le dijo el artista a su interlocutor.

Y recordó una anterior reacción al recibir un llamado del hospital por este tema: "La última vez que recibo una llamada del Hospital de Clínicas, fijate la desesperación, veo que dice llamada del Hospital de Clínicas córnea, dejo el teléfono, no me preguntes para qué, me bajé del auto y salí corriendo".

"Fui a una clínica donde no me lavaron bien, me echaron anestesia y el médico me dio el tarrito de anestesia y me dijo: 'cuando te duela, ponete'. Yo me fui a mi casa con el ojo quemado que seguía alcohol adentro. En toda la noche casi vacié un pomo donde después me enteré que era una gota cada 12 horas y entre el alcohol que quedó adentro y el exceso de anestesia fue que se me quemó la cornea", explicaba Diego Mesaglio en 2019 en su visita al programa PH Podemos Hablar (Telefe).