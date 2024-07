El sorpresivo acercamiento de La Tora y el Conejo Quiroga: jugado like e incertidumbre en los fans

Esto generó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos de Gran Hermano, que lo observaron como una provocación directa a Nacho y Coti, sus ex parejas.

Entre otros comentarios, también se observa el de Romina Uhrig, otra ex participante del reality, quien comentó en la imagen: "Sos tu papá".

alexis quiroga foto like la tora.jpg

Lo cierto es que el like de la Tora generó incertidumbre entre los seguidores de redes de ambos y de inmediato comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones al respecto.

Cabe recordar que el Conejo y Coti terminaron su relación fuera de la casa más famosa no del todo bien y luego la Tora y Nacho se separaron tras unos meses de continuar con el romance fuera del reality.

Este "me gusta" de la Tora Lucila Villar al Cone se da justo en el momento en que Coti Romero y Nacho Castañares gritan a los cuatro vientos sus sentimientos y se muestran inseparables y muy enamorados en público.

alexis quiroga foto like la tora 1.jpg

Coti Romero y Nacho Castañares dieron detalles de su romance con un firme mensaje a La Tora

Coti Romero y Nacho Castañares estuvieron en el estudio de la gran final de Gran Hermano y dieron por primera vez una nota juntos donde contaron detalles de su romance, dejando además un firme mensaje a la Tora Lucila Villar, ex del joven.

"Lo viví re emocionante, la segunda vez pero esta mucho más tranquila, fue muy lindo para mí", comentó la correntina en charla con PrimiciasYa.

"Es hermoso e increíble verlo como espectador. Creo que Bauti fue creciendo mucho en el juego y se convirtió en ganador porque la gente lo eligió, así que es recontra válido", indicó Nacho sobre Bautista Mascia, ganador de GH.

"Yo también quería que gane él, me gusta mucho el juego así que banqué eso", agregó Coti Romero.

Sobre el inicio del romance, Coti dejó en claro: "Nunca hubo idas y vueltas, era más de la gente que suponía o así lo quería, pero no ha habido desde después de salir de la casa hasta esta vez".

"Al principio no nos mostrábamos pero porque nos estábamos conociendo. Ahora creo que no hay nada que ocultar y es esto que estamos mostrando, contentos", afirmó Nacho, quien venía de separarse de su ex compañera en GH, La Tora.

Sobre qué enamoró el uno del otro, Coti comentó: "Me encanta como es, muy compañera y divertida, conocí otra faceta de Coti que no conocía y me encantó".