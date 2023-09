La confesión de Zaira Nara sobre su rol como jurado en la pista del Bailando 2023

Zaira Nara

“Yo no voy a ser muy imparcial, a los que quiero, no me los pongan en los días que la reemplazo a Caro. A Kennys le pongo un 10 por más que se tropiece en la escalera ”, aseguró.

En ese sentido el conductor, Marcelo Tinelli, intentó ponerle un freno y expresó: “No bueno, acá justamente el jurado no tiene parcialidad”. “Pero ellos son jurados profesionales yo vengo a hacer un reemplazo”, justificó la modelo.

Zaira Nara mandó al frente a Marcelo Tinelli con los likes que le dio a Milett Figueroa: "Sáquenle..."

La modelo peruana Milett Figueroa hizo su debut este martes en la pista del Bailando 2023 (América TV) y tuvo muchísima onda con ¿el soltero más codiciado? Marcelo Tinelli.

La química entre ambos la notaron varios, entre ellos, Zaira Nara, quien estaba como invitada a la cabina del streaming. La hermana de Wanda, entre tanto coqueteo, decidió mandar al frente al conductor con su actividad virtual en las redes de la influencer latina.

Divertida, Zaira lanzó: "Acá veo algún que otro like del 27 de abril tuyo…”. Y agregó: “¿Ya estabas arrancando el casting ahí?”. Antes de tirar esa información, la modelo le había preguntado a Marcelo cuándo se enteró de quiénes iban a participar en el certamen. Y el presentador le había respondido "hace un mes".

Entre risas, el conductor contestó: “Pero esa fue la época en la que se la contrató, yo no la conocía ahí”. “¿Y a vos te pasan las listas de los que van quedando?”, disparó picante Zaira.

Nara agregó: “El 27 de abril veo uno en un video muy sexy, hermosa está ella”. Ahí, Marcelo le preguntó a la peruana si había visto algún like de él y ella sumándose al show contestó: “Me da mucha gracia”.

Zaira no paró y sumó un dato más: “También veo otro del 8 de junio”. En ese momento, todo el equipo de Marcelo dijo al unísono: "¡Ehhh!". “¡Pará! ¡Sáquenle el teléfono a la chica!”, pidió el presentador que se sintió muy expuesto.