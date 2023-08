Marina Calabró volvió a disparar contra Flor Peña tras el debut de Got Talent Argentina: "Que no sobreactúe la emoción"

Luego sumó: "Los artistas tienen un contexto, y también tienen que estar balanceado para generar distintas emociones en el jurado y en el público. El hecho artístico tiene que tener que ver con el contexto", y destacó que fueron "números muy vistos. Todo me daba la sensación de que ya lo había visto".

Entre las "luces" del programa, Calabró dijo que la producción está "a la altura de cualquier versión internacional", e indicó: "Lo mejor del programa es Lizy Tagliani. Su simpatía, su calidez, su empatía con los participantes, su luminosidad, su vocación de reme... ponerse al programa sobre los hombros. Tiene un carisma y es magnética. Persona justa para hacer un show de talentos".

Con respecto a los encargados de calificar a los talentos, destacó que "un jurado sin villano no es jurado. Entiendo que el rol de villano lo cubriría, lo digo en potencial y a futuro, es Abel Pintos... No hubo malo, y termina todo siendo un flancito. Necesito un malo".

Got Talent Argentina

Marina Calabró criticó otra vez a Flor Peña

Luego, Marina apuntó nuevamente contra Florencia Peña, con quien ya viene teniendo un cruce picante: "No puedo negar su estelaridad, ni su presencia escénica, ni su autoridad", indició, y luego aclaró: "Consejos ni a mi hija, mucho menos a la señora Peña que no los escucharía, y lo bien que hace...".

Y dio su opinión sobre Flor: "Mi única sugerencia de espectadora es que no sobreactúe la emoción. No necesita llorar cuando no hay lágrimas. No necesita reír cuando no sale de las tripas. A veces uno peca de exceso de remo con el programa para el que labura y con estar a la altura de lo que se espera de una".

"Que pase lo que tenga que pasar, que no se deje presionar con lo que se espera de ella. Nadie duda que le sobran pergaminos para estar ahí y que cualquiera de los otros les gustaría tener", cerró Marina Calabró sobre Florencia Peña.