La conmovedora e inédita imagen con la que Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca

Cabe recordar que Blanca Vicuña había sido internada el 30 de agosto de 2012 en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile, tras el regreso de unas vacaciones familiares en Cancún, México, con síntomas de fiebre alta, escalofríos, ganglios inflamados y tos.

Sin embargo, después de nueve días de cuidados intensivos, tuvo una infección generalizada que produjo una falla de varios órganos, que sumado a la hemorragia que no pudo tratarse quirúrgicamente, Blanquita murió con tan sólo 7 años.

Benjamín Vicuña con Blanca de bebé - IG.jpeg

El desgarrador fragmento del libro de Benjamín Vicuña para Blanca: "Me tocó vestir a mi hija para su funeral"

El lanzamiento de Blanca, la niña que quería volar (Planeta) el libro que Benjamín Vicuña le dedicó a su hija y lanzó en 2023, supo tocar la fibra más sensible de todos los que leyeron sus líneas, y una parte en especial, desgarradora por cierto, conmovió a todos y tiene que ver con el momento del entierro de la niña.

"El día del funeral de Blanquita visité mi propia muerte, mi propio entierro. Fue el fin de una era, de una vida", dice uno de los fragmentos del texto.

Benjamín Vicuña Blanca y tapa de libro.jpg

"Me tocó vestir a mi hija para su funeral. Y digo me tocó porque una amiga de Carolina me llamó y me dijo 'Benjamín, necesito que vengas a vestir a Blanca'", añade sobre la hija de Pampita.

"Lo que me pedía era espantoso, una pesadilla, y por eso mi primera reacción fue negarme. Yo no voy a hacer eso. Me quería quedar con la imagen de mi hija corriendo en un tobogán, en la cama, saltando, cantando… pero la amiga de Carolina no me dejó margen", leyó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

"Lo hice y siempre se lo voy a agradecer porque me di cuenta que Blanca ya no estaba ahí", concluyó sobre el velatorio de Blanca.