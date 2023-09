La contundente aclaración de Marta Fort sobre su padre y las polémicas cirugías de Aníbal Lotocki

Marta Fort aclara que Ricardo Fort no se operó con Lotocki.jpeg

Al tiempo que agregó contundente: “No obstante, me estuvieron mencionando mucho una nota donde se dice que mi papá fue uno de ellos, que murió por eso y quiero aclarar que no es así”.

Por último, la hermana melliza de Felipe Fort concluyó tajante sobre lo que Ricardo opinaba de Aníbal Lotocki: “Él nunca se operó ni se hubiera operado con él porque mi papá opinaba que no estaba en condiciones para operar, ya que fue uno de los primeros que lo denunció públicamente. Les deseo lo mejor a sus víctimas y ojalá puedan salir de esto”.

Este martes estuvieron Raphael Dufort, Soledad Pozzuto, Silvana Di Raimondo, Sandra Dominguez y Oriana Junco en LAM (América TV), expacientes del polémico cirujano Aníbal Lotocki, quienes aseguraron que también tienen graves problemas de salud.

Desde un móvil, Oriana Junco se refirió a su experiencia con Lotocki, quien la operó durante su transición. “¡Es un psicópata!”, lanzó la mediática. Y agregó sobre el modus operandi del médico: “Él te habla, te convence y estás en un baile en el que tenés que bailar, no te queda otra”.

“A Lotocki se le llenaba el consultorio de mujeres de trans y él les daba a pagar en cuotas, les daba facilidad”, reveló Oriana. "Muchas chicas trans, que no tienen recursos, y no todos los cirujanos las quieren operar, terminan recurriendo ahí como lo único que tienen. Algunos médicos las discriminan por ser trans y no las quieren operar, que sigue ocurriendo esto aunque todos miren para otro lado", detalló el conductor Ángel de Brito sobre la dura realidad de las chicas trans.

La actriz contó recientemente que le salieron granulomas en diferentes zonas del cuerpo. Y este martes en el ciclo de Ángel reveló que el cuestionado cirujano la operó "toda". "La espalda, la cola de sirena, todo me hizo”, dijo.