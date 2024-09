La contundente declaración de Martín Ku sobre la interna con Nicolás Grosman

En medio del conflicto, Martín Ku comenzó el streaming este martes hablando acerca del enojo de su compañero y manifestó: "Si no damos nuestra versión de las cosas que pasaron somos los malos de la historia, siempre pasa lo mismo".

"¿Cuantas veces nos pidieron por Manzana, por Flor, por Cata, por Virginia? Y se puede seguir sumando...a toda esa gente no la podíamos invitar para poner incomodo a uno de nuestros compañeros", interrumpió Onty.

Acto seguido, el Chino sumó: "Para aclarar un poquito la videollamada fue justamente cuando el no estaba para que no se sienta incomodo. Entonces podíamos aprovechar y tener a una ex compañera de invitada. Si eso no lo van a llamar traición, bueno, somos terribles traidores".

"Lo hicimos para no hacerlo sentir incomodo y nos salió como el ojete. No se puede tener contento a Dios y al diablo, mucho menos acá que en la vida misma. Vamos a hacer lo que se pueda", cerró el Cordobés.

Luego de su escandalosa separación de Florencia Regidor, Nicolás Grosman quedó nuevamente en el ojo de la tormenta por un conflicto con su grupo de amigos y ex compañeros de Gran Hermano, Los Bro.

Lo cierto es que actualmente Bautista Mascia, Martín Ku y Nicolás formaron su propio programa de streaming transmitido en República Z. Fue en la última emisión, donde el finalista se sintió traicionado y decidió no salir al aire con sus compañeros.

“Nicolás llegó al programa de Los Bros (República Z) y no quiso salir al aire con el Chino y los demás, ofendido porque sacaron por videollamada a Flor Regidor sin consultarle”, reveló Gastón Trezeguet en su cuenta de X.

Esto sucedió ya que Grosman estaba llegando tarde al programa y por eso en el mientras tanto el resto del equipo tomó la decisión de hablar con su ex compañera de reality.

En el programa, la joven salió al aire desde sus vacaciones por Europa y habló acerca de sus experiencias con los hombres extranjeros. "A mi no me gustan los gringos", declaró.