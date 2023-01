La contundente frase de la mamá de L-Gante sobre Wanda Nara tras el desplante a su hijo

“Es un desplante y lo menospreció, ¿cómo te lo tomaste?”, le preguntaron en el ciclo de El Pollo Álvarez. “No me lo tomé como un menosprecio ni nada. A ella le ponen ‘de novia con…’, ‘salió con…’, ‘bailó con…’, es algo que contestás así nomás”, sostuvo la invitada.

“Yo creo que fue una respuesta en plan ‘déjenme de buscar novios’, nada más. Fue una forma de zafar”, agregó Valenzuela.

La mamá de L-Gante indicó que comprende que a la botinera la relacionan siempre con diferentes hombres. "También la vieron con Tinelli en Punta del Este y en cualquier momento surgía cómo se relacionaba con él también. Ha sido una forma en general, como pidiendo que dejen de buscarle pareja”, señaló.

Al finalizar, cuando le preguntaron si pasó algo entre Wanda y su hijo, Valenzuela fue tajante. “No puedo opinar mucho, pero no me molestaría ser su suegra”, sentenció.

Fuerte ninguneo de Wanda Nara a L-Gante: "Ustedes me involucran con cada uno..."

Wanda Nara disfruta a full las playas de Punta del Este, y antes de volver a Estambul para continuar con la rutina de sus hijos y reencontrarse con Mauro Icardi, fue consultada nuevamente por su romance con L-Gante, y no sólo lo volvió a negar, sino que usó unas palabras poco felices para referirse al cantante.

Entrevistada por Socios del Espectáculo (El Trece), la empresaria confirmó que continúa soltera, no tiene pretendientes, y sobre el ex de Tamara Báez afirmó: "No hay nada. Nada que ver. Es súper amigo y tenemos una muy buena relación”.

“Por ahora no me gustaría volver a enamorarme, estoy bien. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola”, sumó, y fue tajante al referirse a su relación con el referente de cumbia 420.

"Pero también me involucran con cada uno que… Lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. En el amor yo no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que pueden ser mis hijos”, cerró.