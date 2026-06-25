Gloria Carrá rompió el silencio tras la acusación de Cecilia Ce contra Nacho Levy: "Merecemos ser escuchadas"

Por último, la actriz reflexionó sobre las distintas formas en que cada persona enfrenta circunstancias tan sensibles y destacó la importancia de respetar los tiempos y decisiones individuales: "También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto“.

Qué decía el mensaje que compartió Cecilia Ce

La sexóloga Cecilia Ce compartió un fuerte mensaje en redes sociales que generó una inmediata repercusión. A través de una historia de Instagram, la licenciada describió situaciones de control, desgaste emocional y privación del descanso que, según expresó, atravesó durante el vínculo con el referente de La Garganta Poderosa, Nacho Levy.

Sin mencionar a Levy de manera directa, la especialista publicó un contundente texto en el que relató una dinámica que, según explicó, se sostenía de manera constante en el tiempo.

“No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, escribió.

La publicación llegó poco después de que trascendiera la ruptura de la pareja, que había blanqueado su romance en noviembre de 2025 y que hasta hace pocas semanas compartía muestras públicas de cariño en redes sociales.