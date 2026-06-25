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Gloria Carrá rompió el silencio tras la acusación de Cecilia Ce contra Nacho Levy: "Merecemos ser escuchadas"

Tras el fuerte mensaje de Cecilia Ce sobre su expareja, Nacho Levy, Gloria Carrá se expresó por primera vez, le brindó su apoyo y pidió respeto para las víctimas.

25 jun 2026, 17:47
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gloria carra y nacho levy
gloria carra y nacho levy

Tras la repercusión que generó el mensaje publicado por la sexóloga Cecilia Ce, en el que hizo referencia a situaciones de violencia de género sin mencionar de manera explícita a su expareja, Nacho Levy, otra voz cercana a la historia decidió expresarse públicamente. Se trata de Gloria Carrá, quien también mantuvo una relación con el periodista y referente social, y que por primera vez se refirió al tema a través de sus redes sociales.

La actriz eligió sus historias de Instagram para compartir un mensaje luego de recibir numerosas consultas por parte de seguidores y medios. "Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas“, escribió Carrá al comienzo de su publicación.

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"Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que, desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento“, explicó.

A pesar del interés que despertó su palabra, Carrá remarcó que no tiene intención de profundizar públicamente sobre la situación y explicó que esa decisión responde a una necesidad personal de resguardo. "Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme“, sostuvo.

Por último, la actriz reflexionó sobre las distintas formas en que cada persona enfrenta circunstancias tan sensibles y destacó la importancia de respetar los tiempos y decisiones individuales: "También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto“.

Qué decía el mensaje que compartió Cecilia Ce

La sexóloga Cecilia Ce compartió un fuerte mensaje en redes sociales que generó una inmediata repercusión. A través de una historia de Instagram, la licenciada describió situaciones de control, desgaste emocional y privación del descanso que, según expresó, atravesó durante el vínculo con el referente de La Garganta Poderosa, Nacho Levy.

Sin mencionar a Levy de manera directa, la especialista publicó un contundente texto en el que relató una dinámica que, según explicó, se sostenía de manera constante en el tiempo.

“No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, escribió.

La publicación llegó poco después de que trascendiera la ruptura de la pareja, que había blanqueado su romance en noviembre de 2025 y que hasta hace pocas semanas compartía muestras públicas de cariño en redes sociales.

     

 

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