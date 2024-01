La contundente prueba que confirmaría que Claudia Villafañe y Jorge Taiana se van a casar

Fue ahí, cuando la panelista y periodista Noelia Santone anunció: “Estamos hablando de Claudia Villafañe y Jorge Taiana. Es una pareja de toda la vida, Claudia desde que terminó su relación y la familia que formó con Diego Maradona, empezó este vínculo y no tuvo otras parejas, es de relaciones largas”.

“Durante todo este tiempo no hubo una solo foto junto a hasta el día de hoy que Taiana decidió en sus redes sociales blanquear el sentimiento que se tienen y mostrar la alianza que llevan ambos. Una alianza súper mega cara”, sumó.

En la historia que colgó Taiana en sus redes, se pueden ver las manos de ambos entrelazadas de forma muy romántica y dejando a la vista la alianza de él, ya que la de ella quedó hacia el otro lado. “Feliz cumpleaños Monita”, le escribió.

El inesperado reclamo que recibió Claudia Villafañe por parte de su nieto, Benjamín Agüero

La tradición de los ñoquis el día 29 de cada mes es un clásico de los argentinos. Y si hay que se caracteriza por sus increíbles ñoquis es nada más y nada menos que Claudia Villafañe.

Lo cierto es que cuando ex la esposa de Diego Maradona pasó por el reality de cocina, Masterchef, sorprendió a todos con la receta de sus ñoquis de calabaza. Incluso, se volvieron tan famosos que comenzó su emprendimiento para venderlos al público.

Con semejante talento, este miércoles 29 Claudia puso en marcha la cocina y esta vez con ayuda de su pequeña nieta Roma, hija de Dalma Maradona. "Perdón hijas, hoy le tocó a ella!!", escribió junto a una foto del plato final.

Si bien no recibió reclamos de sus hijas, quién alzo la voz fue su nieto mayor, Benjamín Agüero."Para ella todo!! Pero acá tu nieto pregunta si no te anda el wifi que no le llegó la invitación", respondió Gianinna a la historia de la Tata.