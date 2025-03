La contundente prueba de que Wanda Nara y L-Gante estarían separados

En ese sentido, esta noche en LAM (América) Yanina y Pepe Ochoa dieron más detalles acerca de esta supuesta separación y revelaron una información clave que dejó en evidencia su mala relación.

“Me cuentan que hoy tenían un evento, y hace una semana, una de las personas que trabaja ahí, me dijo que la carpa para esperar era de los dos juntos y habían pedido un sector en común donde los dos se preparaban para el evento”, comenzó diciendo Pepe.

Acto seguido, informó: “Hoy llamaron del entorno de L-Gante y pidieron por favor que querían separar a Wanda de L-Gante para que no se crucen”.

“L-Gante hoy la volvió a seguir a los efectos del show de esta noche por un tema comercial pero está todo mal. Ella ya estaba siendo visitada por otro”, enfatizó Yanina.

Yanina Latorre expuso la millonaria deuda de Wanda Nara y reveló todos los detalles

En medio de una descarnada batalla contra su ex, Mauro Icardi, Wanda Nara no vive sus mejores días en lo que a su situación legal se refiere, y según reveló Yanina Latorre la mediática no estaría respetando sus obligaciones económicas lo que le habría generado un millonaria deuda, mientras desde sus redes no deja de mostrar su ostentosa vida.

Si bien Martín Candalaft reveló recientemente en DDM (América TV) que la rubia utilizó argucias legales para evitar pagar una multa de 80 millones de pesos dilatando el desembolso, lo cierto es que Latorre contó desde sus redes sociales que Nara incumplió los siguientes dictámenes de la Justicia luego de esa primera penalidad por no permitir que Icardi se reencuentre con Francesca e Isabella.

A través de sus Instagram Stories, Yanina Latorre informó que "Wanda tiene 240 millones de pesos de multas acumuladas", por dos nuevas infracciones. Fue así que la angelita reflexionó indignada que la ex de Icardi pareciera tener "su propia Justicia". "Qué vergüenza", agregó visiblemente molesta.

Y como si eso no bastase, la comunicadora también señaló que Wanda Nara bloqueó los teléfonos de sus hijas para que no puedan comunicarse con su papá, una actitud sin duda polémica.