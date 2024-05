Coti Romero enfrentó los rumores de romance con Nacho Castañares: "Estoy muy..."

El panelista y productor Fede Bongiorno le consultó a Coti Romero respecto a su relación con su ex compañeros de Gran Hermano. La correntina desmintió esa información. "No estoy con nadie... y sinceramente estoy muy agotada mentalmente”, expresó.

De todos modos, hay quienes desconfían de la palabra de la rubia, creen que la relación es incipiente y, por esa razón, no estarían dispuestos a blanquear públicamente lo que les pasa.

Coti y Nacho siempre tuvieron muy buena relación en el reality. Incluso se llegó a hablar de un coqueteo, pero la correntina siguió firme con El Conejo, por entonces su gran amor.

Romina Uhrig expuso los detalles del romance oculto de Coti Romero y un ex Gran Hermano

Anoche, los participantes de Gran Hermano recibieron mensajes grabados de sus ex compañeros de convivencia. Coti Romero envió sus saludos y le dedicó unas palabras especiales a Martín Ku.

“Chino sos mi jugador favorito. Te prometí y lo cumplí. A no bajar los brazos que sos mi campeón”, le dijo la correntina en la filmación. “Está enamorando minas el Chino”, comentó Furia.

Este viernes en A la Barbarossa (Telefe), Romina Uhrig desmintió que Coti esté interesada en conquistar al Chino. "¿Está de novia con Nacho Castañares? ¿Por eso?", lanzó Robertito Funes, que reemplazó a la conductora.

La ex diputada no dio vueltas y confirmó que la correntina viviendo un romance oculto con el muchacho de Almagro. "Yo ya me imagino los hijitos de ellos dos", acotó, dando a entender que hay un amorío.

"¿Están juntos?", indagó, punzante, Noe Antonelli. "Yo no puedo decirlo, que lo digan ellos. ¿Se imaginan los hijitos?", contestó Romina. "¿Por qué tienen miedo de decir que están de novios?", retrucó Robertito. "A veces no decís que estás de novia porque no tenés nada fijo. Cuando no tenés nada seguro, no lo podés decir. Te estás conociendo... Y no lo decís porque a veces te quemás si te estás conociendo con muchos", remató la invitada.