La contundente reacción de Dalma Maradona cuando le preguntaron por su cuñado, Daniel Osvaldo

Dalma MAradona reacción por Daniel Osvaldo.jpg Dalma Maradona no quiso saber nada cuando le nombraron a Daniel Osvaldo, el actual novio de su hermana Gianinna Maradona.

"Quiero que Dalma logre una sola cosa”, lanzó sin dudarlo un segundo, y siguió: “Haceme la onda con Osvaldo para que no me deje clavado en las notas”. Pero instintivamente Dalma se desligó de semejante responsabilidad con relación a Osvaldo, recientemente reconciliado con su hermana. "Yo no sé qué pasó, pero a mí no me metas en el medio, ya veo que después la ligo yo. ¡A mí sacame del medio!”, se excusó la mayor de las hermanas Maradona.

Sucede que el cronista del magazine de las tardes de América TV hace algunas semanas sufrió los embates de la violenta reacción de Daniel Osvaldo en su intento de entrevistarlo a la salida de un restó en Palermo. "No mira, yo voy a ir caminando para allá y vos no. Nos vemos", fue la respuesta del ex futbolista ante el saludo del periodista.

Gianina Maradona le perdonó las infidelidades y le dio otra oportunidad a Daniel Osvaldo

Hace tres meses, Gianina Maradona anunció en sus redes que se había separado de Daniel Osvaldo. "Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos, pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Se feliz hoy, mañana y siempre!", había expresado la hija de El Diez junto a una foto con su ex.

Al poco tiempo, se conoció que Gianina habría decidido terminar su relación con Osvaldo tras descubrir algunas infidelidades. Pero ahora, al parecer, los días pasaron, las aguas se calmaron, y la hija de Diego Maradona le perdonó las infidelidades y le dio una segunda oportunidad al ex jugador.

Así en las últimas horas, Ángel de Brito subió una foto que confirma que Gianina y Osvaldo están nuevamente juntos.

gianina.jpg La foto que comprueba que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se reconciliaron.

En la imagen, que el periodista colgó en su Twitter, se observa a Osvaldo apoyando su brazo en los hombros de su novia mientras caminan por un centro comercial. "Juntos de shopping. Osvaldo-Gianina", escribió el conductor de LAM en la descripción de la publicación.