La contundente reacción de Jimena Barón tras el supuesto acercamiento de Dalma Maradona: "Veré si es así"

"Dalma dijo algo lindo, como que te dejó un mensaje luego de escucharte en LAM" comentó Santiago Sposato, a lo que Barón respondió algo incómoda: "No leí nada".

Así, ante la repregunta del periodista queriendo saber si no le llegó el menaje que según Dalma fue hace unos días, Jimena Barón se mantuvo firme. "No, no me llegó ningún mensaje. Tal vez estuve con muchos mensajes de cumpleaños" aseguró y cerró el tema afirmando: "Bueno. No sé. Ahora no voy a hablar nada de eso. Veré si es así".

Dalma Maradona le respondió a Jimena Barón y fue tajante sobre su amistad: "Yo respeto..."

Hace unos días Jimena Barón habló de su alejamiento con Dalma Maradona. Y este martes, en Intrusos (América TV), la hija del Diez se refirió al fin de la amistad entre ambas.

La intérprete de La araña reveló recientemente que “hubo como una decisión familiar de ausentarse, que es como la historia de mi vida. Pero bueno, nada, está bien, que sé yo, ni idea. Trato de empatizar, igualmente, pero no me parece justo para una amiga de toda la vida, desde muy chiquitas”.

“La quiero mucho y en este momento de mi vida, ya hace tiempo, que yo me quedo con las cosas buenas y avanzo también, porque también hay que soltar y avanzar”, agregó la cantante.

Entonces Dalma, en el ciclo conducido por Flor de la V, sostuvo: “Yo prefiero no hablar públicamente de este tema porque fui amiga de ella durante mucho tiempo y lo que tenga que decirle, se lo voy a decir a ella”.

“De hecho le voy a escribir a ella para hablarlo, no tengo nada que decir públicamente. Yo respeto esa amistad que tuvimos durante muchos años, no voy a decir nada públicamente”, afirmó tajante.

En otra parte de la entrevista a la actriz le preguntaron sobre la relación de Gianinna, su hermana, con Daniel Osvaldo. “No, ¿por qué yo voy a hablar de eso? No”, contestó de manera determinante.