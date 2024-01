La contundente reacción de Noelia Marzol ante las disculpas y el llanto de Flor Vigna

“Necesito pedir perdón. Soy una boluda, estuve muy mal. Me quise hacer la chistosa y me salió mal. Asumo todos mis errores y prometo aprender de todo esto. Creo que mi mayor error es mezclar el pasado con el presente. A veces pienso que ya me curé de cosas viejas y la vida me demuestra que no. Prometo aprender, le pido perdón a Noe y a todos. Me da mucha vergüenza”, expresó Flor.

Además, en el mismo video aseguró que no perjudicar a Noelia ni a sus ex compañeros Damasia Ochoa y Jony Lazarte, que están viviendo un momento importante a pocas horas de la semifinal del Bailando.

Frente al gesto de Flor, la bailarina decidió responder de la misma forma, a través de una story, y escribió: "Flor estamos cuidando al equipo. No me gusta verte mal. Asperezas limadas. Disfruta lo lindo hermosa. Capitulo más que cerrado".

De esta forma, dejó en claro que las aguas se calmaron entre ambas y que no guardaban rencor ante lo sucedido. “Gracias por la charla de hoy”, finalizó revelando que además de sus palabras en redes, ambas se permitieron un diálogo sincero.

Noelia Marzol acepta las disculpas de Flor Vigna

Tras la dura pelea con Noelia Marzol, Flor Vigna rompió en llanto y le pidió perdón: el video

El picante cruce entre Flor Vigna y Noelia Marzol comenzó con el lanzamiento de Picaflor, la nueva canción de la novia de Luciano Castro junto a El Villano y Gusty DJ.

La cantante estaba en el jurado del Bailando 2023 y le tocó juzgar al equipo que abandonó hace unas semanas, Damasia Ochoa, Jonathan Lazarte, y a Noelia Marzol, la bailarina que la reemplazó. Vigna comprometió a Noelia y le dijo: “Nosotras compartimos un picaflor”.

Noelia no entendió de quién hablaba Flor y quedó muy molesta, teniendo en cuenta que ese día estaban su marido y sus hijos. La pelea entre ambas continúo en los pasillos del reality que conduce Marcelo Tinelli por América, y más tarde, ambas demostraron su descontento en varios programas de televisión.

Lo cierto es que a partir de estos dichos, Vigna quedó mal parada, ya que atacó a Noelia sin sentido y luego no fundamentó. Y este viernes, tras el escándalo que se desató, Flor se grabó arrepentida y rompió en llanto vía historias de Instagram.

“Necesito pedir perdón. Soy una boluda, estuve muy mal. Me quise hacer la chistosa y me salió mal. Asumo todos mis errores y promete aprender de todo esto”, señaló Vigna. Luego, aclaró que le pidió perdón a Marzol y aseguró: “Ella fue hermosa, me escuchó y hasta me aconsejó”.

Por último, cerró con una reflexión: “Creo que mi mayor error es mezclar el pasado con el presente. A veces pienso que ya me curé de cosas viejas y la vida me demuestra que no. Prometo aprender, le pido perdón a Noe y a todos. Me da mucha vergüenza”.