Se supo el verdadero motivo del fuerte enojo de Flor Vigna con Noelia Marzol

"Yo lo que entendí es que Noelia salió con algunos de los novios de Flor", indicó Fernanda Iglesias sobre el tema. A lo que ahí Ángel de Brito contó la data que maneja del verdadero origen de la bronca de Vigna con Marzol.

"Lo que Vigna piensa que es una falta de códigos de Marzol, y por eso todo este quilombo, que primero fue chiste y ahora terminó prendido fuego porque está todo mal entre las dos, ahora sí", precisó el conductor y jurado del certamen de baile.

Y agregó picante: "Lo que pasó entre estas dos bailarinas es que cuando Vigna estaba de novia con Mati Napp, Marzol trabajaba en Sex con Mati Napp, y el 'touch and go' de Noelia y Mati Napp fue ahí".

"Esto piensa Vigna, no estoy diciendo que sea verdad, antes que Marzol me salte con un cuchillo. Vigna piensa que Marzol y Mati Napp le metieron los cuernos", aclaró Ángel de Brito al respecto.

El enojo de Noelia Marzol con Flor Vigna por sus picantes dichos en el Bailando 2023: "Se lo dije en la cara"

Flor Vigna y Noelia Marzol fueron las protagonistas de una gran polémica en la pista del Bailando 2023 luego de un filoso comentario que dejó picando la actual jurado sobre el pasado sentimental de la actriz y bailarina.

En este sentido, en charla con el ciclo Intrusos, América Tv, Marzol se refirió a este comentario que la incomodó de Vigna y contó detalles de la conversación que tuvieron en los pasillos del estudio.

"Nos quedamos hasta muy tarde haciendo las fotos para las semifinales y en un momento nos quedamos en el pasillo Lourdes, Flor y yo. Le dije personalmente que en el último programa estaban mi marido y mis hijos y los puso en una situación incómoda a ellos, que me había molestado", precisó Noelia Marzol.

Y agregó: "Con todas las personas que estuve no tengo nada que decir feo. Reflotar todo eso me pareció que estaba de más en ese contexto que estaba mi hijo y mi marido".

"Me dejó desconcertada porque no sabía de lo que estaba hablando. Hablar de relaciones pasadas me parece que está de más porque concluyó", continuó.

"Me parece injusto por mi marido y mi familia. Flor hace sus canciones en base a sus ex, yo no lo propongo eso, promociona sus temas de esta manera", precisó Marzol sobre el pícaro comentario de Vigna que tanto rebote tuvo.

Y remarcó: "Flor me escribió y yo le dije que no me gustó el contexto donde dijo las cosas, se lo dije en vivo, por mensaje y en la cara. Juro por mis hijos que no tengo idea de lo que habla Flor".

"Rami es perfil súper bajo, está re caliente porque me defiende, que surja todo esto que es bastante escandaloso en este momento no nos favorece para nada", expresó Marzol sobre su marido Ramiro Arias, quien observó todo este escándalo en vivo.