Feroz cara a cara entre Noelia Marzol y Flor Vigna en el pasillo del Bailando: "Es psiquiátrico"

Más adelante, el cronista hizo una nota con las dos protagonistas y volvió a repetir lo que le había comentado Marzol. "Ella me dijo relax, me dijo otra cosa", respondió Vigna enfrente de Noelia.

"Eso que dije de promocionar la música es real, porque vos hacés temas que pican en algún lado o que resuenen en algún lado para que se genere algo. Y me parece perfecto. Es la estrategia. No lo dije mal", sostuvo la semifinalista del Bailando.

Y agregó: "No tenemos ningún problema en decirnos lo que cada una piensa de la situación, incluso sabiendo que por ahí en la otra molesta que yo por ahí a Flor le digo 'no estuvo bueno que lo dijeras porque estaba mi familia'. Y Flor se la banca, porque tiene personalidad y escucha lo que digo".

Ahí, la jurado del Bailando la paró en seco y disparó: "Me lo guardo. Yo no lo digo en cámara. No lo puedo decir, porque no se puede decir. No voy a decir nada que te comprometa, quedate tranquila".

"¿Ah, de mis exs?", le preguntó Marzol. "No, igual yo de mis exs me muero de risa. Todas las personas con las que salí tengo una excelente relación. Pero no hablo de mis exs porque ya tengo una familia consolidada", sumó.

"No de los exs. Yo por ahí no soy tan de exponer...", le respondió. "Pero los expusiste vos, Flor", le dijo Noelia. "Yo no soy de causar... te tiré una buena... no importa, no vamos a pelear...", contestó la pelirroja. "Es raro que quede así, como que tenés algo para decir...", le dijo Marzol sin entender a qué se refería.

"Yo ya le pedí perdón, ella me dijo cosas lindas, y después vos (por el cronista) me dijiste que te había dicho otras cosas, acá volvió a decir cosas lindas. Le pedí perdón. Me gustaría vos que me pidas perdón por cosas del pasado, que nunca pasó, pero no pasa nada", se sinceró Vigna.

"No tengo idea de lo que hablás. Pero decímelo, porque no está bueno que vos dejes entrever que sucedió algo", le respondió desconcertada la bailarina.

"No lo voy a decir, no te voy a hacer quedar mal, y lo terminamos acá", sostuvo la cantante. "Para mí no existió nada, te invito a que lo digas, porque siento que estás queriendo dar vuelta la tortilla", le contestó.

Y amplió Vigna: "Por ahí vos no sabés lo que yo sé lo que sé, y bueno ya está. Pero bueno, no importa, por algo yo también me fui del programa y volví de otra forma. Es raro decirlo también, fue un no código de hace un tiempo".

Marzol, que seguía sin saber a qué se refería Vigna, le preguntó si habían trabajado juntas, y Flor le dijo: "Ya está, Noe. Te conviene que no lo diga, te juro que te conviene que no lo diga".

Ahí, la participante le respondió enojadísima: "No me parece lo que estás haciendo. Me parece de mal gusto. Si vos tenías un problema o una falta de código de parte mía, ¿por qué no lo planteaste en el momento que lo tenías que plantear? Y venís después de un montón de años a plantearlo para dar vuelta una situación en la cual vos metiste la pata en el barro y vos saliste a hablar de algo que yo no tenía nada que ver".

Vigna, quien quiso cortar la coversación, le dijo: "Te deseo lo mejor. No lo hice en el momento en el que te pegaste una recontra fuerte, vos en tu interior sabés cuál es, y lo vamos a dejar acá".

Al final, Marzol, casi en broma, sostuvo: "Chicos, de verdad, yo siento que es psiquiátrico esto. Estoy tiesa. Con Flor no compartí cosas íntimas ni trabajos. Tiró la pelota y se fue. Le sirve para la próxima canción, capaz me la dedica a mí. ¡Sería un hitazo, Flor!".

