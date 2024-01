Adrián Suar habló sobre la situación de Pol-ka: "Es un 'hasta pronto', un fin de ciclo"

“Me han hecho llorar algunos del cariño, el mismo cariño que tengo yo, porque, así como ellos, yo también viví una película ahí adentro, en Pol-ka, desde que tenía 24 o 25 años, que empecé y me metí en ese mundo de la ficción que armamos con técnicos, editores, directores, actores, autores y lo que ya sabemos”, dijo el productor, en medio de la presentación de su nueva película Jaque Mate, que se estrena el próximo 25 de enero.

“Pasaron los años y yo sabía que tarde o temprano, cómo fue cambiando todo, me iba a tocar reconvertirme, cambiar Polka. El Polka de trescientas personas de dos tiras y unitario, de doscientas ochenta horas, yo sabía que tarde o temprano eso iba a terminar, sumado a, y también lo quiero decir, que en los últimos dos años no pude lograr el éxito que quise con mis últimas dos ficciones. Intenté y no pude”, remarcó Suar sobre ATAV 2 y Buenos chicos, aún en el aire de El Trece.

“Y yo lo que digo que Polka no cerró, es un ‘hasta pronto’. Es un fin de ciclo, con toda la tristeza de que ya venía haciendo al duelo hace dos o tres años. Pero siento que en algún momento voy a volver, no sé cuándo. En el 2024 no va a haber ficción, en 2025 no lo sé, pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar”, indicó.

“Si bien yo produzco, hago algunas cosas para alguna plataforma, algunas ideas que me compran, y voy a producir en España. El día que ya no esté, cuando no esté más en esta vida voy a dejar de producir”, cerró Suar.

Adrián Suar se suma a la producción de School of Rock

El actor y productor Adrían Suar se sumó como productor a la obra más esperada del 2024. Luego de ver la obra en Madrid y al ver la sorprendente puesta de School of Rock tomó la decisión de unirse a los productores para llevar adelante esta gran apuesta.

En octubre Adrián Suar fue a ver School of Rock en la ciudad de Madrid y quedó impresionado con la magnitud de la puesta: "Estoy muy feliz de sumarme a un proyecto con estas características, con los mismos productores que llevaron adelante Matilda. Es la única obra con banda de niños que tocan en vivo, más allá del elenco infantil... es increíble, cuando los vi en España me impresionó el talento y lo que transmiten los chicos en escena y la puesta es impresionante. Tengo mucha expectativa de la obra que vamos a poder ofrecer en mayo en 2024 en el Gran Rex".

El éxito mundial que conquistó Nueva York, Londres, China, Corea, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica y Madrid pisa por primera vez el escenario del Teatro Gran Rex en Mayo 2024.

Las entradas ya están disponibles, con esta preventa se estará accediendo a una full experience para el único musical con banda de niños y niñas tocando en vivo. La preventa ya está disponible en tuentrada.com.

Quienes adquieran sus entradas en la instancia de preventa para SCHOOL OF ROCK BUENOS AIRES, se convertirán en los primeros fans de la escuela y podrán presenciar un ensayo junto a parte del elenco antes del estreno más esperado del 2024 en el Teatro Gran Rex.

La obra del legendario compositor Andrew Lloyd Webber, con letra de Glenn Slater y libro de Julian Fellowes, basada en la película protagonizada por el mítico Jack Black, será co-producida por las cuatro productoras de teatro más importantes de Argentina: MP Producciones, OZONO Producciones, Carlos y Tomas Rottemberg y PRELUDIO Producciones.

El equipo de productores argentinos estrenó en septiembre de este año, School of Rock, Madrid. Debido al éxito español, sumaron funciones dando continuidad en la cartelera madrileña hasta 2024.

El equipo creativo está compuesto por el prestigioso director Ariel Del Mastro, que tendrá a su cargo la Dirección General, Marcelo Caballero en la Dirección Actoral, Analía Gonzalez en la dirección coreográfica, Jorge Ferrari en el diseño escenográfico, Federico Vilas en la Producción Musical, Sebastián Mazzoni en la Dirección Vocal.

School of Rock, el musical narra las desventuras de Dewey Finn, un desocupado que, tras ser echado de su propia banda de rock, asume la identidad de su compañero de cuarto y comienza a dar clases de música en una prestigiosa escuela. Allí, enseña a sus alumnos sobre la pasión que genera el rock and roll y todos deciden formar una banda para competir por un gran premio.

La película se convirtió en una de las más taquilleras de 2003 y su show en vivo viene recorriendo el mundo con un éxito a la altura de sus legendarios creadores.