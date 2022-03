La contundente respuesta de Nicolás Cabré sobre el futuro de Rufina en la actuación

Si bien Cabré no quiso decirle, desde sus redes la China manifestó varias veces que Rufina le dijo que quería ser veterinaria, por su amor a los animales. “Si, claro. Pero es algo privado de ella. Hoy por hoy lo dice, sabe lo que quiere. Por mi parte le voy a dar todas las herramientas", indicó Nicolás.

Hace unas semanas, Cabré contó que fue por su hija que dejó de fumar y comenzó a hacer deporte para poder compartir con ella una vida sana.

image.png Rufina Cabré, la hija de China Suárez y Nicolás

Nicolás Cabré contó qué cambio importante hizo en su vida por Rufina, su hija

Nicolás Cabré dio una entrevista contando intimidades de su vida como nunca. El actor visitó el piso de Cortá por Lozano, que conduce Paula Chaves en reemplazo de Verónica Lozano primero por vacaciones y ahora por su lesión.

Nicolás Cabré habló de todo y confesó uno de los cambios más importantes que hizo en su vida desde que nació Rufina, la hija de 7 años que tiene con la China Suárez.

"El triatlón fue una experiencia a la que mi amigo, entrenador me llevó de la mano y yo las disfruto mucho", comenzó diciendo. "Estas cosas me interesa inculcárselas a Rufi y de alguna manera me las inculcó ella porque yo arranqué con esto cuando empecé a tener clarísimo el deseo de que tenía que vivir lo mayor posible para estar a su lado", confesó.

"Cuando saqué la cuenta de que yo lo único que quiero es verla crecer, tendría que vivir hasta mis 80 años para verla crecer con 50 años realizada". indicó.

Entonces Chaves le preguntó sobre si le angustiaba un poco la vejez: "No es algo que me agrade pensar, pero sí me movilizó para decir bueno... me puso los pies en la Tierra, dejé de fumar".

Entonces agregó: "La dejaba en el colegio y me iba al gimnasio de enfrente, ellos salían y corrían, yo no me dí cuenta que entré por el gimnasio y que en realidad era un club de corredores".

"Hoy soy la persona más feliz del mundo, me da alegría y trato de inculcarlo lo que ella me hizo aprender", cerró Cabré.