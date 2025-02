La cruel revelación de Morena Rial sobre qué le hace Facundo Ambrosioni cuando intenta hablar con su hijo

"Estamos que no lo puedo ver todavía. Con Francesco también estuve todo el tiempo cuando era chiquito y después bueno tuve estos problemas", reconoció la hija de Jorge Rial en el programa Mañanísima, El Trece.

Y aclaró: "No se comunica conmigo (Facundo). Para que me conteste el teléfono estamos tres días, para que me deje hablar con Francesco 5...".

"Facundo fue en su momento una persona importante en mi vida. Fue la causa por la que me pelee con mi papá así que te podrás imaginar todo lo que lo quise", destacó Morena Rial.

"Lo respeto, es el papá de mi hijo. A mi hijo lo mantiene mi papá, él lo tiene pero mi papá paga todo", dijo. Y apuntó: "Le llenan mucho la cabeza al nene y él sufre mucho. Yo no lo haría eso a él porque le hacen daño al nene, no a mí".

"Cuando llamo a Francesco, él le quiere sacar el celular para que no hable conmigo, el nene se pone mal y llora. Se angustia y yo estoy en Buenos Aires, estamos lejos. Yo le pido que no se angustie... pero bueno", reconoció Morena Rial.

Y en cuanto a la tenencia del pequeño, la hija de Jorge Rial aclaró: "La tenencia la tenemos los dos lo que marcaron es que el centro de vida de Francesco esté en Córdoba donde tiene sus actividades y amistades porque los dos vivíamos ahí".

"No quiere decir que yo mañana no pueda pedir que sea el centro de vida de Francesco acá, por ahora estamos así", agregó firme. Y admitió hace cuánto no ve a Francesco: "Desde el 20 de diciembre que no lo veo, bastante. Fran cuando sea más grande va a decidir con quién quiere estar".

Se conoció la exorbitante cifra que pide Morena Rial por publicidad en sus redes sociales

Desde que Morena Rial salió en libertad muchas dudas trascendieron acerca de su situación económica y este viernes en LAM, América Tv, revelaron la altísima cifra que pide por acciones en sus redes sociales.

Lo cierto es que en los últimos días Morena tenía nuevos proyectos en mente y que incluso le habían llegado propuestas televisivas. Sin embargo, quedó al descubierto que su principal intención es armar un negocio con sus redes sociales.

“Pide 24 millones por un combo, y si o si tenes que contratar tres meses su servicio. Pide 2 millones de pesos la historia dentro del combo que es si o si una historia por semana durante los tres meses”, aseguró Pepe Ochoa.

Acto seguido, mostraron en pantalla una captura donde un usuario le pedía un presupuesto por publicidad y ella contestaba con dichos números.

"Hola. Tenemos una promoción exclusiva de 2 millones semanales, contrato mínimo de 3 meses (se publica en ambas cuentas). Sino por una storie $350.000", fue la respuesta que dio la influencer.