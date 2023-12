La curiosa charla de Rosina Beltrán y Joel Ojeda que despertó rumores de romance en Gran Hermano 2023

Para esta ocasión, los dos estaban poniendo en común sus experiencias acerca de su primera noche en la casa y ella comentó: "Yo en un momento no me sentí bien, cuando no podía dormirme me empecé a sentir mal”.

“Igual disfrútalo, disfruta todo, esto de estar así, de estar mal, ahora por dormir y más adelante por otras razones, vamos a estar en algún momento”, la alentó él y Rosina deslizó: "Pero nos vamos a contener Joe...Unos buenos abrazos".

Inmediatamente, el joven se quedó sin palabras y con algo de vergüenza, ambos continuaron cortando las verduras con una sonrisas pícaras en sus rostros.

¿Pasará algo?

El accidente hot de Rosina Beltrán de Gran Hermano 2023 que dejó al descubierto su piercing íntimo

El último lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano y el conductor Santiago del Moro presentó a los 20 participantes del reality. Una de las que ingresó fue la uruguaya Rosina Beltrán que ya causa sensación en las redes.

La influencer, en su primera noche dentro de la casa más famosa del país, sufrió un pequeño percance con su escote y dejó al descubierto su piercing en una zona íntima. Para la primera gala, Beltrán lució un vestido negro con una falda tiro bajo, un top super escotado con lazos en el torso.

Los internautas al ver el incómodo momento que vivió la uruguaya comentaron: “El mejor GH de la década”, “Menos de un día tardaron” y “Hacete la distraída”, entre otros.

En su presentación, la uruguaya afirmó: "Va a ser un éxito cuando ingrese a la casa. Me voy a dar cuenta de todo. Tengo un don, que es conectar con seres que ya no están en este plano".