La curiosa explicación del "terrorista" que provocó el miedo en el vuelo de Carmen Barbieri y Marcelo Polino

Lo cierto es que luego que tras unos minutos de suma tensión y hacer bajar a todos los pasajeros del avión, se conoció qué fue lo que pasó y la palabra de la persona implicada.

Se trata de un legislador fueguino quien explicó en sus redes sociales la increíble confusión que generaron dos turistas brasileros que, al ver que este hombre estaba observando en su teléfono celular imágenes para armar bombas, alertaron de la situación al personal de seguridad del vuelo.

Inmediatamente, se activó el protocolo para estos casos y se generó un clima de absoluta tensión entre los pasajeros y el avión descendió a solo veinte minutos del vuelo.

Tras la rápida investigación se corroboró que el apuntado por las dos personas como sospechoso era un legislador fueguino de nombre Agustín Coto que se encontraba jugando en su celular a un juego de demoliciones y ahí se generó toda la confusión.

“Todo es correcto, incluyendo los jueguitos (y escuchaba un podcast sobre el texto masoretico). El jueguito en cuestión de llama Monster Demolition. Muy recomendable. Lo que no es recomendable es viajar sentado al lado de un colifa brasileño”, describió con humor el propio legislador en la red social X sobre el increíble episodio que se vivió al aire.

"Volviendo. Gracias a todos por preocuparse!", llevaba calma Marcelo Polino después que se aclaró la insólita situación.

La palabra de Carmen Barbieri tras evacuar un avión por amenaza de bomba: "Estoy enojadísima"

En Team Ubfal, América Tv, Carmen Barbieri y Marcelo Polino dieron detalles del vuelo que tomaron y que tuvo que aterrizar de urgencia en Ushuaia por una amenaza de bomba.

"Venimos a Ushuaia a hacer el show con Carmen, terminamos, estábamos regresando. A los veinte minutos del vuelo regresa y paramos al final de lo que sería la pista central de Ushuaia, sin información", le contó a la conductora Laura Ubfal.

Y agregó: "Media hora encerrados adentro del avión, nos bajaron ahí al campo, como acaban de ver lo que subimos. Muertos de frío, media hora ahí. Después, me acerco y una de las personas del avión me contó que había una amenaza de bomba y por eso estaba toda la policía”.

Luego, habló Barbieri, quien se mostró indignada: "Queríamos saber qué estaba pasando". "Estaba pegada a la ventanilla y le digo a los chicos 'estamos sobrevolando el agua, estamos muy cerca del agua'", relató. "Qué miedo", expresó Ubfal al escucharla.

En otra parte de la entrevista, la ex vedette detalló: “Vino toda la policía, estaba rodeando el avión cuando ya estábamos contra una montaña. Se ve que aterrizó bien lejos de la central”.

“Aterrizó, yo creo que por si explotaba, porque si explota es un desastre todo. Entonces estábamos bien contra una montaña, en la pista, creo que final de pista, al principio, no sé cómo explicarte. Y nos dejaron más de media hora dentro del avión, con amenaza de bomba. Estoy enojadísima con el manejo”, sostuvo.

“Yo le dije al comisario de a bordo que yo tengo la decisión de querer bajarme ya de este avión. ¡Caminando me voy!", se quejó. "Nadie se podía mover. Terrible, no podíamos usar los celulares, no podíamos usar nada. Éramos rehenes", agregó.

"Antes de bajarnos, la policía bajó a dos hombres jóvenes", reveló Barbieri. "¿Qué eran sospechosos?", le preguntó Ubfal. "Y... bajaron dos personas jóvenes, bien vestidos, con mochilas. Después tuvimos que seguir esperando dentro del avión, no sabíamos si el avión tenía las bombas, si era mentira", le respondió.