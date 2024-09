La palabra de Carmen Barbieri tras evacuar un avión por amenaza de bomba: "Estoy enojadísima"

Y agregó: "Media hora encerrados adentro del avión, nos bajaron ahí al campo, como acaban de ver lo que subimos. Muertos de frío, media hora ahí. Después, me acerco y una de las personas del avión me contó que había una amenaza de bomba y por eso estaba toda la policía”.

Luego, habló Barbieri, quien se mostró indignada: "Queríamos saber qué estaba pasando". "Estaba pegada a la ventanilla y le digo a los chicos 'estamos sobrevolando el agua, estamos muy cerca del agua'", relató. "Qué miedo", expresó Ubfal al escucharla.

En otra parte de la entrevista, la exvedette detalló: “Vino toda la policía, estaba rodeando el avión cuando ya estábamos contra una montaña. Se ve que aterrizó bien lejos de la central”.

“Aterrizó, yo creo que por si explotaba, porque si explota es un desastre todo. Entonces estábamos bien contra una montaña, en la pista, creo que final de pista, al principio, no sé cómo explicarte. Y nos dejaron más de media hora dentro del avión, con amenaza de bomba. Estoy enojadísima con el manejo”, sostuvo.

“Yo le dije al comisario de a bordo que yo tengo la decisión de querer bajarme ya de este avión. ¡Caminando me voy!", se quejó. "Nadie se podía mover. Terrible, no podíamos usar los celulares, no podíamos usar nada. Éramos rehenes", agregó.

"Antes de bajarnos, la policía bajó a dos hombres jóvenes", reveló Barbieri. "¿Qué eran sospechosos?", le preguntó Ubfal. "Y... bajaron dos personas jóvenes, bien vestidos, con mochilas. Después tuvimos que seguir esperando dentro del avión, no sabíamos si el avión tenía las bombas, si era mentira", le respondió.

Este domingo, el periodista Marcelo Polino y la conductora Carmen Barbieri vivieron un momento de tensión luego de que el avión, donde se encontraban, tuviera que aterrizar de emergencia por una amenaza de bomba.

Los mediáticos, que viajaban por Aerolíneas Argentinas, fueron a Ushuaia para participar de un evento en un resort y esta tarde volvían a Buenos Aires.

"Último momento: Amenaza de bomba en el vuelo de AR 1883 Ushuaia - Buenos Aires Nos bajaron con Carmen Barbieri. No dan info, está la PSA y Fuerza Aérea", informó Polino desde su cuenta de X.

El comunicador además compartió un video en esa misma red social donde se los puede ver en medio de un campo, con Barbieri y otras personas cerca del avión.