La curiosa premonición de Melody Luz en una foto retro sobre su hija Venezia: "Un flash"

Acto seguido, la pareja de Alex Caniggia contó en un video: “Les quiero contar la historia de este babero que dice Venezia, con z como está escrito el nombre de mi hija”.

“Es una historia bastante corta, pero a mí me sigue flasheando. Resulta que el otro día mi mamá me manda fotos de este babero y me dice ‘mirá que lindo’”, detalló.

“Me dice ‘estaba revisando tus cosas de cuando eras bebé y lo encontré de una vez que tu tía viajó a Italia y te lo trajo a vos’”, relató Melody y agregó: “Hoy en día mi hija se llama Venezia”.

Hacia el final del video, comentó: “Está sin uso así que lo puedo usar con mi bebé, pero me parece un flash. Yo no creo en las coincidencias y ya sé que Venezia es una ciudad súper conocida y que la gente puede viajar ahí, pero me parece un flash que justo haya guardado un babero que dice Venezia y que justo mi hija se llame así”.

Se supo por qué Mariana Nannis todavía no conoce a su nieta Venezia

En el último tiempo la familia Nannis-Caniggia sufrió un quiebre muy importante. Y aunque parecía que con la llegada de un nueva integrante- hija de Alex- las cosas iban a estar mejor, a futuro no fue tan así.

Es cierto que las cosas entre Claudio Paul y Alex hoy en día están mejor, e incluso el ex futbolista sí tuvo la oportunidad de conocer a su nieta Venezia. Sin embargo, es Mariana Nannis quien aún está en conflicto con sus hijos al punto de conocer a la pequeña.

En medio de esta polémica familiar, la pareja de Alex, Melody Luz, dio una nota para Socios del Espectáculo (El Trece) y reveló algunas internas del circulo familiar. "No tengo vínculo con Mariana. Entre Alex y Mariana no están las cosas bien, entonces yo estoy de yapa. Sus críticas no me afectan porque ha dicho cosas de mí, que no son ciertas, y la verdad que es feo porque soy la mamá de su nieta", deslizó.

Frente a sus declaraciones, el cronista le preguntó si le gustaría que el vinculo fuera diferente y ella admitió: "Me encantaría, es su abuela, y siempre lo va a ser. Pero no depende de mí, porque también depende de Alex. Y él no quiere que conozca a Venezia".

Finalmente, dio detalles de la relación de Alex con su papá y comentó: "Verlos juntos se sintió muy bien, es lindo ser parte de eso. Alex antes de irse a España a trabajar ya tenía ganas de hablar con él, y al decirle, sí tu papá ya conoció a Venezia, fue el nexo para decir, 'dale, nos juntamos. Hablaron de fútbol todo el tiempo. Yo los vi normal, como papá y un hijo, siento que el vínculo está sanado".