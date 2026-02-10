La curiosa respuesta de Tini Stoessel cuando le consultaron por su casamiento con Rodrigo De Paul: "Hay que..."

"Se habla mucho de la boda", le dijo la periodista. A lo que Tini Stoessel sonrió y dejó en claro que no hablará del tema estando ella sola al ser algo de los dos.

“Pero claro, se habla mucho de la boda pero yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro. Hay que esperar un poquito más", indicó la cantante. Aunque sobre el final comentó que sí le gustaría casarse con el futbolista Rodrigo De Paul: "A mí me encantaría, sí”, concluyó.

En medio de trascendidos de casamiento hace tiempo, la cantante habló del tema por primera vez causando un gran revuelo en las redes y crece la expectativa en sus fanáticos para saber si finalmente habrá boda a fin de año ante la ola de rumores.

Los detalles de la mega boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Pilar Smith contó en LAM (América Tv) los detalles del casamiento que preparan la cantante Tini Stoessel y el futbolista de la Selección Argentina e Inter Miami, Rodrigo De Paul, para fines de 2026.

La periodista contó que la idea de la pareja es aprovechar el receso futbolístico de fin de año por las fiestas para poder dar el sí en la Argentina junto a sus seres queridos y varios famosos invitados especialmente.

"Tini y De Paul, se acuerdan que en un primer momento se hablaba que el casamiento iba a ser en diciembre de 2025, finalmente el casamiento va a ser diciembre 2026". comenzó la periodista.

Y agregó: "Ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo. Tengo amigos allá en Miami que me dijeron que ya fueron invitados de palabra, todavía no la invitación".

"La boda sería entre el 20 y el 28 de diciembre porque tiene que ser cercano a las fiestas por el receso del fútbol", aseguró Pilar sobre la fecha que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul decidieron para el importante evento.

"Será en Buenos Aires, en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, de ensueño. El nivel de invitados que va a tener esta boda: Chris Martín, Alejandro Sanz, Messi y Di María, obviamente", amplió sobre el lugar elegido para el evento y los invitados.

Y sobre los planes de convivencia a futuro de la cantante y el deportista, señaló: "La idea sería vivir en Buenos Aires y en Miami. En San Isidro se están haciendo una casa divina".