La decisión de Adrián Suar ante el bajo rating de ATAV 2: "La expectativa mía era otra"

Sobre si la obra tenía algún punto de contacto con su vida personal, Suar respondió: "Al estar soltero siempre hay una situación, aunque el personaje no se parece mucho a mí. Que en algún momento de mi vida haya tenido una situación como el personaje de Alfi, y si quien no. Está puesto en esta obra, el tema de la inmadurez, de tapar ciertas cosas, yo no soy una persona que tapa los conflictos personales, Alfi mi personaje, tapa y huye para adelante. Trata de vivir una vida porque quiere esconder ciertos dolores que ha vivido con algunas parejas, su ex mujer, y tomó una decisión de ir y lo arrastra al personaje de Peretti que está en una situación parecida, y lo invita a conocer la vida. Que después de la separación hay vida".

Embed

Luego durante la rueda de prensa se refirió a la vuelta de Darío Barassi a la conducción del programa Ahora Caigo, formato éxito por más de una década en Cadena 3 de España, que tendrá su versión Argentina: "No tengo dudas que Darío, hará un gran trabajo, como lo fue con 100 Argentinos dicen. Darío se ha ganado un lugar en el corazón de la gente, convirtiendo ese programa en el preferido de la familia".

Y sobre la nueva temporada de ATAV, Adrián Suar fue muy directo para dar una respuesta: "Apostamos a esta nueva temporada de ATAV, con un gran trabajo actoral del elenco, y si los números no nos están acompañando, es mi responsabilidad, la expectativa mía era otra. Yo esperaba un número mayor. Cuando las cosas no funcionan debo hacerme cargo. Me gusta la ficción y hace más de 25 años que con el canal (El Trece), proyectamos y hacemos ficción, y seguiremos apostando a hacer ficción para la tv abierta", finalizó diciendo Adrián Suar, desde Punta del Este.