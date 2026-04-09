Yanina Latorre liquidó a Brian Sarmiento y lo acusó de lo peor con Danelik en Gran Hermano: "Le está..."

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Cómo fue el beso entre Brian Sarmiento y Danelik en Gran Hermano

El vínculo entre Danelik y Brian Sarmiento se convirtió en uno de los focos de atención dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Con el correr de los días, la cercanía entre ambos fue creciendo y no pasó desapercibida ni para sus compañeros ni para el público.

La conexión empezó a notarse en pequeños gestos y miradas cómplices, que luego escalaron a un momento que dio que hablar: un beso en el deck del jardín que generó todo tipo de interpretaciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la reacción inmediata del exfutbolista, otros relativizaron la situación, pero lo cierto es que el episodio alimentó el debate.

Lejos de enfriarse, la relación siguió avanzando y tuvo un nuevo capítulo durante la última fiesta dentro de la casa. En medio del clima distendido, fue ella quien tomó la iniciativa y sorprendió a Sarmiento con un beso prolongado, confirmando la química que venían construyendo día a día. Las imágenes no tardaron en viralizarse y reforzaron la idea de que entre ellos hay algo más que simple compañerismo.

Días antes, él mismo había dejado entrever sus sensaciones al compartir un comentario íntimo: "Sentí con vos como esa atracción que uno no la sabe cómo expresar",.