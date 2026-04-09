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Yanina Latorre liquidó a Brian Sarmiento y lo acusó de lo peor con Danelik en Gran Hermano: "Le está..."

A Yanina Latorre no le gusta para nada cómo se maneja Brian Sarmiento dentro de la casa de Gran Hermano, especialmente en su vínculo con Danelik, y lo liquidó.

9 abr 2026, 19:38
Yanina Latorre liquidó a Brian Sarmiento y lo acusó de lo peor con Danelik en Gran Hermano: Le está...
Yanina Latorre liquidó a Brian Sarmiento y lo acusó de lo peor con Danelik en Gran Hermano: Le está...

Yanina Latorre liquidó a Brian Sarmiento y lo acusó de lo peor con Danelik en Gran Hermano: "Le está..."

Yanina Latorre volvió a meterse de lleno en el universo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y esta vez puso el foco en el vínculo entre Brian Sarmiento y Danelik, sembrando dudas sobre las verdaderas intenciones del exjugador dentro de la casa.

En las últimas semanas se vio un acercamiento cada vez más evidente entre los participantes del reality, lo que rápidamente abrió el debate entre los seguidores del programa sobre la autenticidad del vínculo. Muchas miradas se posaron en la actitud del exfutbolista, no solo por cómo se muestra dentro de la casa, sino también por la manera en que construye sus relaciones frente a cámara.

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Yanina Latorre opinó en El Observador tajantemente sobre la manera de jugar de él: “Para mí se va Brian. Cae mal: mal padre, es violento. Le está haciendo el juego sexual a Danelik para jugar para el afuera; no creo que le interese. No me gusta, no está bueno", apuntó la conductora.

Además, profundizó sobre la estrategia de Sarmiento: "Discrimina a Juani Car y lo trata de mujer, y se quiere levantar a una chica trans; no avanza, le da un beso. Está jugando con los sentimientos de la piba, que está totalmente ilusionada. Para el afuera hay algo que roza la discriminación, como diciendo 'miren qué abierto soy”. Pero a Juanicar le dice 'qué buena actriz'".

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Cómo fue el beso entre Brian Sarmiento y Danelik en Gran Hermano

El vínculo entre Danelik y Brian Sarmiento se convirtió en uno de los focos de atención dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Con el correr de los días, la cercanía entre ambos fue creciendo y no pasó desapercibida ni para sus compañeros ni para el público.

La conexión empezó a notarse en pequeños gestos y miradas cómplices, que luego escalaron a un momento que dio que hablar: un beso en el deck del jardín que generó todo tipo de interpretaciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la reacción inmediata del exfutbolista, otros relativizaron la situación, pero lo cierto es que el episodio alimentó el debate.

Lejos de enfriarse, la relación siguió avanzando y tuvo un nuevo capítulo durante la última fiesta dentro de la casa. En medio del clima distendido, fue ella quien tomó la iniciativa y sorprendió a Sarmiento con un beso prolongado, confirmando la química que venían construyendo día a día. Las imágenes no tardaron en viralizarse y reforzaron la idea de que entre ellos hay algo más que simple compañerismo.

Días antes, él mismo había dejado entrever sus sensaciones al compartir un comentario íntimo: "Sentí con vos como esa atracción que uno no la sabe cómo expresar",.

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