La desesperada denuncia de Miriam Lanzoni en su intento por ser madre

Lanzoni captura.jpg Miriam Lanzoni hace años inició los tramites para concretar su sueño de ser madre.

En tanto, agregó que Miriam Lanzoni “Está angustiada no solo por la parte económica, que es muy grande, sino por el componente emocional”.

Y antes de contar con el testimonio en primera persona de la ex Corte y confección, la panelista de El Trece detalló que “Ella arrancó este trámite con Alejandro Fantino, su ex, cuando decidieron ser padres juntos. Cuando se separaron, le recomendaron iniciar el trámite otra vez pero de forma monoparental, entonces dio marcha atrás económica y emocionalmente”.

La palabra de Miriam Lanzoni, estafada por una fundación haitiana en su intento de ser madre

Así, frente a los micrófonos del ciclo televisivo que comandan Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Miriam Lanzoni explicó visiblemente angustiada el motivo de la burocrática razón por la que debió iniciar dos veces los trámites de adopción: “Arranqué este trámite con mi ex y, cuando terminamos con todo, justo coincidió que nos separamos, entonces tuve que arrancar todo otra vez”.

lanzoni captura 3.jpg Miriam Lanzoni aseguró estar angustiada y desesperada ante la desaparición de la fundación haitiana a través de la cual llevaba adelante los trámites de adopción.

“Volví a hacer todo, que la verdad es súper tedioso y alguien que no tiene el deseo ferviente de ser padre no lo hace, pero ahora perdí contacto con la fundación”, admitió desesperada.

En tanto, denunció al borde de las lágrimas: “Estoy angustiada y desorientada, esa es la palabra. Yo siempre tuve contacto con la directora y de repente se borró su contacto. No me contestó más. La embajada no me da respuesta. No entiendo nada y necesito una respuesta”.