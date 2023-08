La desesperada reacción de Mauro Icardi al enterarse del diagnóstico de Wanda Nara

"Me enteré por la tele, nadie me confirmaba el diagnóstico. El análisis final me llegó el jueves 27 de julio y todavía estoy tratando de asimilarlo. Estoy en shock", le remarcó Wanda a Ángel en el diálogo.

Y luego contó cuál fue la reacción de los integrantes de su familia al enterarse de la confirmación de su diagnóstico: "Tenía a todos mis hijos llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios, a Mauro que quería dejar la carrera. Zaira se volvió de las vacaciones y mi mamá tirada en el piso, sentí que se caía todo".

"Entré en pánico por no saber qué estaba pasando. Me hice fuerte para que se sientan que estaba bien pero sentí que se me desmoronaba todo", precisó la animadora sobre este difícil momento que atraviesa.

"Wanda se va a tratar en la Argentina, está muy conforme con la atención que le dieron acá y con los profesionales que la ayudaron. El médico particular se lo recomendó Susana Giménez y con ese médico está haciendo el tratamiento", confirmó Ángel.

El fuerte testimonio de Wanda Nara sobre su estado de salud

Asimismo, Wanda Nara afirmó que su hijo Valentino está “bien, en shock, asimilando”, y que eso la llevó a afirmar que cuando el joven “pueda entender ella, quizá, pueda contarlo públicamente”. De Brito pasó ahí a la parte más fuerte del relato de Wanda, cuando se internó para realizarse sus primeros estudios.

“Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico”, dijo De Brito, sobre palabras de Wanda, que dijo no saber cómo se había filtrado la información a los medios.

“Obviamente, los médicos con cautela no le decían: ‘Tenés tal o cual cosa’. Porque querían ser específicos. De hecho, se hace los primeros estudios que son de sangre y que son los que dan los valores mal, y después va a Fundaleu, a otra institución, que es donde le empiezan a tratar con más rigurosidad. Y es donde empieza su tratamiento y la medicación”, agregó Ángel.

El conductor explicó que no había posibilidad de un diagnóstico para esa fecha, porque recién se lo informaron el último jueves. “Antes de ese resultado, me aclara Wanda, nunca le confirman a nadie. De esa manera trabaja la institución”, leyó.

“En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, leyó De Brito, que contó que Wanda movía sus influencias para saber la verdad, aunque los estudios todavía no estaban completos.