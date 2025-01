La desesperante situación de Daniela Vera Fontana en medio del conflicto con su ex, Roberto Castillo

Daniela Vera Fontana IG - desalojo.jpg

Claro que lo que impactó más aún a sus seguidores fue la foto que agregó. Allí se la ve angustiada con una de sus hijas a upa, intentando sobrellevar esta complejísima situación, junto a otro mensaje referido al tema: “Las dos dormidas, ahora puedo llorar tranquila”.

No obstante, Vera Fontana no dejó las cosas así y en sucesivas historias virtuales disparó fuertísimas acusaciones contra Castillo: "Si sos tan buen hombre hubieras pagado como correspondía mes a mes y no acumular deuda en la casa de tus hijas. Es entendible que los dueños de la casa no quieran esperar tu dinero consignado en el juzgado, que mi abogada se enteró ayer cuando llegó la carta de intimación, porque antes no lo comunicaste".

Daniela Vera Fontana IG - desalojo 1.jpg

Al tiempo que arremetió: "Y recordarte que ahora tengo una deuda en Galeno porque las niñas estaban anotadas bajo mi nombre ya que vos no querías tener cobertura médica y como no quisiste pagarme más a mí dejaste de pagarles a ellas y jamás diste de baja a la prepaga. Espero que estés al día ahora con Osde donde vos las inscribiste sin preguntarme si su pediatra atendía por Osde".

Y como si fuera poco, Vera Fontana le recordó a Castillo que es ella quien se ocupa de la educación y la contención de las menores mientras que él dejó las esperando una videollamada suya hace unos días, mientras se muestra en las redes feliz junto a Cinthia Fernández y las hijas de la mediática.

roberto castillo daniela vera fontana.jpg

Daniela Vera Fontana, la ex de Roberto Castillo, expuso al abogado con un mensaje atroz

A mediados de noviembre pasado Daniela Vera Fontana, la ex de Roberto Castillo, le dedicó un duro posteo al abogado, que estuvo como invitado en A la Barbarossa, refiriéndose a la denuncia por violencia de género que Wanda Nara había realizado contra Mauro Icardi.

La arquitecta no perdió la oportunidad para recordarle al letrado que ella reclama por la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común, Olivia y Helena.

"La violencia también puede ser económica. ¿Por qué no salís a hablar de eso, que la tenés tan clara Doctor?", expresó Daniela Vera al ver a Roberto Castillo hablando en el programa de Georgina Barbarossa sobre la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Daniela Vera Fontana - IG Violencia económica.jpg

La ex del famoso abogado ha declarado que afrontó problemas económicos que se vieron agravados por el incumplimiento del padre de sus hijas en el pago de la cuota de alimentos.

Daniela Vera sigue adelante con su reclamo y está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para reclamar lo que considera justo.