Tras su compleja cirugía, Lowrdez Fernández recibió el alta y ella misma lo confirmó desde sus redes: el video

"Ya estamos acá, a pasarla bien, ya me dieron el alta. Obviamente tengo que empezar a caminar de a poquito", confió mientras se grababa en modo selfie junto a su amiga.

"Vamos a desayunar unos huevos revueltos y a dormir todo el día porque no me puedo hacer mucho la loquita", sumó sonriente haciendo referencia a este sábado lluvioso que invita a descansar, lo que sin duda la ayudará con el reposo indicado por los médicos para acelerar el proceso de recuperación. Asimismo, en medio de la grabación reflexionó en voz alta, sobre todo teniendo presente todo lo que vivió en los últimos meses, donde aseguró se encuentr a "con una nueva vida" y "con una nueva oportunidad", por lo que dijo estar "muy feliz".

Por último, la cantante de Bandana agradeció especialmente a todos sus seguidores, que estuvieron pendientes de ella a lo largo de todos estos días. "Gracias a todos los por mensajitos, estoy súper sorprendida y muy muy contenta con su amor. Les deseo un gran fin de semana para todos".

Qué dijo la mamá de Lowrdez Fernández minutos después de la compleja cirugía de su hija

En los últimos días, la inquietud alrededor del estado de salud de Lowrdez Fernández había ido en aumento. La propia artista había contado que debía someterse a una intervención importante, ya que venía lidiando desde hacía un tiempo con intensos dolores y complicaciones ginecológicas causadas por varios miomas en el útero.

Por este cuadro, el equipo médico decidió avanzar con la extracción tanto del útero como de los ovarios. Debido a este panorama, y a la ansiedad comprensible que estaba atravesando, Lowrdez canceló el lunes pasado su participación en LAM (América TV). Finalmente, el miércoles por la tarde ingresó al quirófano y, tras más de dos horas de cirugía, la operación concluyó tal como se había previsto.

La encargada de llevar tranquilidad fue Mabel, la mamá de la cantante, quien habló en exclusiva con Desayuno Americano (América TV) pocas horas después del procedimiento. “Lowrdez salió de la operación, por supuesto está dolorida pero está con calmantes. Fue una operación bastante rápida porque en dos horas ya estaba en el dormitorio”, relató por entonces.

Durante su testimonio, detalló la razón precisa por la que la intervención era urgente. “Le hacen una operación casi no programada porque tenía un quiste muy grande a punto de partida del ovario, se lo sacan y ahí descubren todo el útero muy agrandado, con múltiples miomas”, explicó Mabel, dando un panorama claro de la complejidad quirúrgica.

Luego profundizó sobre el diagnóstico: indicó que “el mioma es un tumor benigno, que puede estar en la superficie, en la parte muscular o adentro del útero, lo que es el endometrio”, y reveló que su hija “tenía una cantidad exorbitante, con un útero que en reposo es una perita aplastada, ella lo tenía enorme”.

Además, también se refirió a las críticas que recibió su hija por su aspecto físico durante las últimas presentaciones. Lamentó que algunos comentarios apuntaran a que “estaba gorda”, y aclaró que, más allá de que ese señalamiento sería irrelevante, “realmente estaba muy inflamada”. Aun así, destacó que Lowrdez “con mucho dolor hizo su aparición, pero ella siempre cumplía”.