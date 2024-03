Barby Franco recibió fuertes críticas al mostrar la forma de alimentación de su hija

La mujer de Fernando Burlando grabó a la pequeña en su sillita para comer, y luego enfocó a la mujer que trabaja en su casa preparando la comida para ella.

Embed

Así las cosas, el problema llegó cuando el clip se veía que quien alimentaba a Sarah no era Barby sino que la mujer que la ayuda para las cosas de la casa.

"Ni la comida le das ¡encima que se la preparan!", "Sos la madre, mínimo darle de comer ya que estas ahí. Así cualquiera es madre, es algo básico que hacemos todas, alimentar a nuestros hijos. Un mínimo acto de amor", fueron algunos de los comentarios que recibió.

De todas formas, Barby decidió no hacer caso a los haters y expuso las capturas en sus historias demostrando que se tomaba todo con humor. "Amo el mundo de las madres, todas se creen que son mejores que otras", expresó.

Barby Franco responde sobre la alimentacion de Sarah

La angustia de Barby Franco en medio de la adaptación de Sarah al jardín maternal

La modelo Barby Franco siempre muestra el día a día con su hija Sarah Burlando en sus redes sociales, y esta semana le tocó enfrentar un nuevo desafío como mamá.

La pequeña cumplió un año en el mes de diciembre y esta semana comenzó el jardín maternal. De esta manera, Barby y Burlando la acompañaron en el proceso de adaptación, hasta que llegaron al momento más difícil.

Si bien para los niños es complicado cuando llega el tiempo de despegarse de su papás, también lo es para los progenitores. Es por eso, que la modelo contó su experiencia y no dudó en compartir sus emociones.

"Bueno, día tres. Me agarra una angustia...estamos en el proceso de adaptación y ya se quedó sola. Me dijo 'chau mamá' y se quedó. Tengo una angustia, estoy atrás del vidrio mirándola pero no se, estoy mal", confesó la mujer del abogado.

Luego se mostró tomando un café con Burlando mientras esperaban que la niña terminara su jornada y remarcó: "Nos dijo 'chau papá', y estamos acá, tomando un café. Estoy angustiada porque se quedó sola".