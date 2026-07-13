Nico Occhiato contó en vivo que murió su abuela Conce: "Estoy atravesando un duelo"

Visiblemente movilizado, Occhiato reconoció que todavía atraviesa el duelo y que necesitó tiempo para poder poner en palabras lo ocurrido.

“Yo necesitaba estar más fuerte, todavía estoy atravesando un duelo. Seguramente los que nos miran todos los días se daban cuenta de que algo me pasaba, por ahí lo asociaban a otras cosas que estaban sucediendo. Los programas me costaron muchísimo, pero sentí que era lo que tenía que hacer”, confesó.

A lo largo de los años, Conce se convirtió en una de las figuras más queridas del universo Luzu gracias a su espontaneidad, su simpatía y la relación especial que mantenía con su nieto. Por eso, Occhiato aprovechó el momento para recordarla con profunda emoción.

“No tengo que explicar lo que significaba mi nona para mí, para mi familia y para todos. Prácticamente me crié con ella, fue la persona que más me enseñó, con las palabras, los actos y la forma de salir adelante cada vez que tenía un problema”, expresó.

Además, reveló que su abuela convivía desde hacía años con el Parkinson y que gran parte de las actividades que compartían tenían como objetivo mantenerla activa y motivada.

“Si la veían bien es porque intentamos darle todo el amor del mundo y motivarla a que salga adelante. Ir a verla, grabarla o traerla acá era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante”, recordó.

Finalmente, explicó por qué decidió vivir este proceso lejos de la exposición pública: “Yo necesitaba estar con mi familia, atravesar un poco ese duelo en la privacidad de mis seres queridos. No estaba preparado para contarlo en el momento en el que sucedió. Es el día de hoy en el que no puedo ver fotos de mi abuela”.