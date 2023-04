La deuda millonaria de Nicole Neumann con Fabián Cubero en medio de la guerra por Indiana

"Cuando hacen en su momento el acuerdo por la división de bienes conyugal, termina quedando un número a favor de Cubero", precisó la periodista en el programa que conduce Flor de la V.

Y amplió al respecto: "Me hablaron de más de 15 mil dólares, que sería la deuda que sigue teniendo Nicole con Fabián a hoy. Es lo que tendría ella pendiente con él".

Maite contó que Poroto cambió de abogado hace un tiempo y ahora está más pendiente de estas cuestiones y aquellos primeros acuerdos con su ex pareja: "A mí Fabián ni me contesta, me entero la información", aclaró.

Y contó que el ex futbolista padre de Indiana, Allegra y Sienna "se hace cargo del colegio, uno muy bueno, y de la obra social. Están haciendo tenencia compartida".



El insólito accidente que tuvo Nicole Neumann con sus uñas postizas que sorprendió a todos

Las redes sociales llegaron para quedarse. Al fin de cuentas, los usuarios a través de los videos notan que no son los únicos que tienen accidentes domésticos.

Algo similar le pasó a Nicole Neumann cuando vio un video que se viralizó de una chica que tuvo un accidente con sus uñas y lo compartió en sus redes.

En el video, la chica, para no estropear su esmaltado de uñas, apretó el botón del inodoro con la falange, pero se le quedó trabado el dedo y tuvieron que ayudarla.

Fue así como la ex de Cubero publicó en su Instagram el video de la chica y reveló: "¿Me creen si les digo que me paso igual?". La modelo, luego de postear las imágenes virales, contó: “Estaba sola y de la vergüenza tiré hasta cortarme todo el dedo y sacarlo”.

La futura esposa del automovilista argentino Manu Urcera aclaró que era la primera vez que se hacía las uñas y sus hijas Indiana, Allegra, Sienna y sus amigas vieron cómo le quedó el dedo después el accidente.