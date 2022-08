La difícil decisión de Barbie Vélez, antes de la llega de su bebé

Embed

Barbie indicó que están en una disyuntiva porque aún no pueden definir cómo se llamará el niño. “A Lucas le gusta mucho Salvador y a mí también, pero Baltazar también. No sé cómo decidirlo”, añadió.

El Pollo le dio su parecer para intentar colaborar con la definición: “¿Salvador Rodríguez? ¿Salvi Rodríguez? ¿Baltazar Rodríguez? Están muy chetos los dos. Muy bien”.

La actriz advirtió que cree que lo terminarán de decidir cuando se acerque la fecha de parto. "Vamos a tomar la decisión cuando llegue el día", sentenció la hija de Nazarena Vélez.

Ángel de Brito le ofreció a Barbie Vélez ser angelita y ella puso una estricta condición

Ángel de Brito sorprendió a Barbie Vélez en vivo con una propuesta profesional. El conductor de LAM le preguntó a la actriz si se anima a probarse como panelista del programa.

"Que buena angelita sería Barbie, me dicen acá. ¿Te animas?", le consultó el periodista a la invitada.

"Siento que sería muy buena, pero me controlo mucho con lo que puedo llegar a decir. Y me parece que no les serviría", expresó la actriz, algo dubitativa.

"¿Los días que no viene Nazarena (Vélez), no podes?", retrucó Ángel. Barbie se quedó pensando unos segundos y, ante la insistencia del conductor, aceptó la propuesta, aunque puso una estricta condición. "Bueno, pero no me peleen", fue el pedido que hizo la joven.

Por último, la actriz explicó que suele ser sensible cada vez que queda en medio de una discusión. "No es que la sigo. Me pongo mal. Me angustio", expresó la hija de Nazarena. "Bueno, eso me viene bien", remató Ángel, con un toque de humor.