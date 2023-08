La doctora Mariana Lestelle puso en duda la enfermedad de Wanda Nara y explicó el motivo

Wanda Nara tratamiento estético desde Estambul IG.jpg

Así, refiriéndose puntualmente a una reciente postal de Wanda en pleno tratamiento estético desde Estambul, Lestelle reacción de su cuenta de Twitter.

“Veo las historias de IG de Wanda haciéndose un tratamiento estético que está contraindicado en pacientes oncológicos en tratamiento. A lo mejor es una publicidad y no es de ahora. A lo mejor no es una paciente oncológica o está mal asesorada, no lo sé”, analizó la médica.

TW Mariana Lestelle poniendo en duda la enfermedad de Wanda Nara.jpg

En tanto, siempre muy cauta y respetuosa, agregó en un segundo posteo: "Le deseo lo mejor a Wanda en todo. Es una influencer que está transitando un problema de salud, no sé cuál. Pero si fuese algo hematológico como fue planteado públicamente, están contraindicados tratamientos que estimulen el drenaje linfático y que pueda romper células musculares”.

Mariana Lestelle y Wanda Nara.jpg

La decisión que tomaron Wanda Nara y Mauro Icardi sobre su hija Francesca

Instaladísimos en Turquía, la vida familiar de Wanda Nara y Mauro Icardi siguen siendo noticia de este lado del continente. Y en este caso no precisamente por la salud de la mediática, ni por el bozal legal que le puso a su padre, sino por el desembarco de la mayor de sus hijas en el mundo 2.0.

Así, por estas horas fue Francesca Icardi decidió sumarse al mundo de las redes sociales abriendo su cuenta personal de Instagram, apoyada por supuesto por mamá y papá.

Francesca Icardi Perfil IG.jpg

Es por eso que tanto Wanda como Mauro le dieron la bienvenida al mundo virtual a la nena de 8 años desde sus Instagram Stories, si bien la ex conductora de Masterchef Argentina se encargó de aclarar que el perfil de la pequeña será supervisado personalmente por ella y el futbolista.

Francesca llegó a IG.jpg

Claro que desde Buenos Aires Valentino López también celebró la llegada a las redes de su hermanita compartiendo, al igual que sus padres, la postal del primer posteo de Francesca.

primer posteo de Francesca Icardi en IG OK.jpg

Lo cierto es que a menos de 24 horas de abierta la cuenta, Fran ya tiene 102 mil seguidores, y por el momento sólo dos posteos. El primero, una foto en blanco y negro donde se la ve posando cual modelo profesional. En tanto en el segundo, la nena decidió compartir una coreografía de baile junto a un cálido mensaje: "Gracias por tantos mensajes lindos".