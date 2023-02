La dolorosa y conmovedora historia de una mujer que ganó en Los 8 escalones del millón

Embed

“Si bien yo también tuve el Covid pero no recuerdo haberlo vivido tanto como ellos, porque los tres tuvieron neumonía bilateral, entubados todos, en diferentes lugares”, siguió.

En un clima de consternación, Natalia narró su recuerdo más triste. "Yo con Covid me llamaban para darme el parte médico, porque yo tenía Covid, no podía ir, y se fueron de a poquito yendo. Pensé que uno se quedaba, pero no, y quedé solita”, continuó.

“Y así a los meses ya tuve que empezar a hacer la sucesión, porque tampoco es que me dijeron antes mirá que algo…Nada, se fueron y chau, casi ni un chau fue”, cerró la participante, que se fundió en un abrazo con su tía, Estela.

“Felicitaciones, qué bueno, qué bueno para Estela también, para tu tía. Qué lindo abrazo que se dan, por favor, qué lindo, qué bueno Natalia”, concluyó Guido Kaczka, movilizado con la historia.

Natalia Los 8 escalones del millon

Los 8 escalones del millón: el gesto de un participante que conmovió a todos

Nicolás, un ajedrecista federado de 40 años, tuvo un gestó muy noble en Los 8 escalones del Millón, el programa de Guido Kaczka en El Trece.

El participante se impuso en la última pregunta y se llevó el millón de pesos. Cuando recibió el cheque gigante, Nicolás dejó a todos sin palabras. "Lo dono", dijo, sin dudarlo.

Enseguida, el ganador explicó a dónde deseaba destinar ese dinero: “Lo dono a dos comedores, uno en Coronel Pringles, yo tengo familia allá, y la otra mitad para un comedor en Morón, el Sagrado Corazón de Jesús, que ahí hay muchas necesidades”.

“Todas las donaciones son súper útiles, no por el hecho de donar, sino por la necesidad de los que ya no llegan. Cuando el Estado y todos llegamos a un nivel, y hay otro más abajo, esos chicos comen con el esfuerzo de muchas donaciones, pero te puedo asegurar que carne, es guisada y es un pedacito si les toca”, añadió.

Por último, cuando Guido le consultó si se animaba a participar por tres millones de pesos, Nicolás fue contundente. "Sí, claro, volvemos", exclamó, con mucha firmeza.