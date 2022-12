Los 8 escalones del millón: el jubilado de 87 años que sorprendió con su particular tatuaje

Fue allí cuando Daniel se levantó la manga derecha de la camisa y dejó ver parte del diseño. “Ah, ¿te lo hicieron a vos también?” reaccionó Guido sorprendido, y el participante asintió explicando que se los hicieron todos.

abuelo tatuado 1 - Los 8 escalones del millón.jpg

“Yo no quería, todos tienen el mismo, en distintos lugares y de distintos tamaños”, reveló el abuelo y aclaró emocionado: “Dije que sí de todo corazón. Yo era enemigo de tatuarme, aclaro. Acepto que el que quiere se tatúe, es lo más natural del mundo, pero yo siempre dije que yo no me voy a tatuar, pero los nietos son los nietos”.

Y como si eso fuera poco, Daniel sacó una fotografía de un bolsillo y dijo orgulloso: "Tengo como cábala la foto de mis nietos y yo tatuándonos”, así como también contó que "el tatuador nos dijo que ese día batió dos récords. Uno, tatuar a seis personas con el mismo tatuaje, a la vez, y el otro, tatuar a una persona de 86 años”.

Los 8 escalones del millón: la conmovedora lucha de una madre para ver a sus hijos

Laura, una joven de Misiones, conmovió a todos con su historia de vida en Los 8 escalones del millón, el programa de Guido Kaczka en El Trece.

En el inicio, la participante relató que se presentó porque está luchando para poder viajar a Dinamarca y reencontrarse con sus hijos, de quienes se distanció luego de una pelea con su ex pareja. "Hace dos años que estoy sin ver a mis hijos y el dinero es, en parte, para poder instalarme allá e intentar llevar mi pelea desde el país en el que están", comentó Laura.

La joven precisó que hizo hasta lo imposible para poder recuperarlos, pero se le complicó por la distancia. "Acá agoté todos mis recursos. Lo que me queda es intentar ir a instalarme allá (Dinamarca)", agregó.

laura-los-8-escalones-del-millon.jpg

Ante la curiosidad del jurado, Laura contó el motivo por el cual está alejada de sus pequeños. "Están con su padre. Ellos nacieron allá, pero tuvimos una mala separación, lo que derivó en que ellos estén con el padre y no tengan comunicación conmigo", mencionó.

Para sorpresa de todos, la joven se llevó el millón de pesos y explotó de emoción. "No puedo ni hablar", sentenció.