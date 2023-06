La dramática carta de la hija de Bruce Willis con desgarradores detalles sobre su salud

En el ensayo para la reconocida revista Tallulah detalló que sabía que la salud de su padre estaba empeorando "desde hacía algún tiempo", y que al principio abordó sus síntomas con "evasión y negación".

"Sabía que algo andaba mal desde hacía mucho tiempo. Empezó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuyó a la pérdida de audición de Hollywood: '¡Habla! Die Hard le ha fastidiado los oídos a papá'. Más tarde, esa falta de respuesta se amplió", comienza la carta.

"Había tenido dos hijos con mi madrastra, Emma Heming Willis, y yo pensaba que había perdido el interés por mí. Aunque esto no podía estar más lejos de la realidad, mi cerebro adolescente se torturaba con algunas matemáticas defectuosas: No soy lo bastante guapa para mi madre, no soy lo bastante interesante para mi padre”, añade.

"Hoy en día, a mi padre se le puede encontrar en el primer piso de la casa, en algún lugar de la gran cocina-comedor-sala de estar, o en su despacho. Afortunadamente, la demencia no ha afectado a su movilidad", asegura y suma que "todavía sabe quién soy y se ilumina cuando entro en la habitación.. Sigo alternando entre el presente y el pasado cuando hablo de Bruce: él es, él era, él es, él era. Eso es porque tengo esperanzas en mi padre que me resisto a dejar escapar".

La salud de Bruce Willis: ya no reconoce a su madre y tiene un comportamiento agresivo

A poco de conocerse la conmovedora decisión que tomó Demi Moore para ayudar a su ex, Bruce Willis, mudándose con la actual familia del popular actor en pos de ayudar en su cuidado en medio de la declarada demencia frontotemporal que sufre, ahora se supo que ya ni siquiera logra reconocer a su propia madre.

La información trascendió a partir de las declaraciones de un conocido folclorista alemán en la revista Bild, emparentado políticamente con el protagonista de Duro de matar. Teniendo en cuenta de Bruce Willis nació en Idar-Oberstein, Alemania, hijo de una alemana y un militar americano, el actor lógicamente tiene familiares en el país sajón.

Así, fue Wilfried Gliem, integrante del grupo musical Wildecker Herzbuben, muy famoso en la zona de Hesse, de 76 años y pariente político de Willis, reveló lo que la madre del actor le confió recientemente.

Según sus declaraciones, la salud de Bruce Willis está cada día más deteriorada. “Ella (Marlene) dice que no está segura de que su hijo la reconozca, que su comportamiento es lento y un poco agresivo”, se lamentó.

Al tiempo que deslizó que es muy complejo mantener una conversación con él: “No es posible una charla normal con él, pero eso es algo habitual debido a su cuadro clínico”, así como también explicó que “La madre de Bruce nos mantiene informados. Nos llamamos una vez al mes”.