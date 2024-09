La drástica decisión judicial de Tamara Pettinato tras ser sentirse ninguneada en Bendita

Embed

Tamara mencionó que no tuvo notificaciones de parte del canal. Por ese motivo, ella tomó la determinación de enviarles una carta documento. "Nadie se comunicó conmigo. Nadie me dijo nada, entonces mandé una carta documento", precisó.

La ex panelista de Bendita reveló que la dejó en shock la respuesta que recibió por parte de las autoridades de El Nueve: "Básicamente niegan que yo haya trabajado ahí. Es rara la estrategia porque justo son cosas que salen al aire. Veremos cuál es el plan de ellos".

Por último, la hija de Roberto Pettinato se mostró despreocupada por su futuro laboral y económico. "Tengo tres trabajos", resaltó, relajada.

La decisión final que tomó El Nueve sobre Tamara Pettinato y su continuidad en Bendita

Este martes, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito confirmó que Tamara Pettinato quedó afuera de El Nueve tras los escandalosos videos que salieron a la luz con el expresidente Alberto Fernández.

"Ahora sí lo podemos confirmar Tamara está fuera de El Nueve por decisión del canal. Tamara mandó carta documento. No se comunicó con sus compañeros después de los últimos episodios", reveló De Brito.

Y agregó: "Hay bastante enojo con ella. A ella le cayó muy mal cómo trataron el tema en el que era su programa".

Luego, emitieron una nota que le hicieron a Tamara. "Todavía no se cerró el vínculo con el canal. Estamos en la misma. No se comunicó nadie conmigo: me pidieron que me tome una semana y nunca más se comunicaron. Esa es su manera", contó la periodista sobre su futuro en El Nueve.

E insistió: "Es como se manejan ellos. No tengo idea. Me dijeron 'tomate una semana'. Y no me hablaron nunca más. Nadie. No tengo idea si me echaron".