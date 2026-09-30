Juana Viale habló de un nuevo embarazo a los 44 años  y sorprendió a todos: "Estoy..."

"Es más difícil tener un hijo hoy en día económicamente hablando", observó después. Y el conductor le pasó un dato a nivel mundial: "A partir de los 40 ahora hay más mujeres que están teniendo hijos que hace cinco años atrás".

"Estoy vigente entonces para tener un hijo", reacccionó Juana Viale, declaración que sorprendió a Pergolini. "¿Tendrías un hijo más?", le consultó el conductor.

"Re. Conozco la experiencia, he pasado por ella y me encanta. Me siento re vital, el post parto también me gusta, la cosa con la criatura", exclamó Juana entusiasmada y contó que ella nunca quiere saber el sexo del bebé hasta que nazca: "Yo no pregunto el sexo de mis hijos, me entero cuando nace". "

Yo prefiero saberlo, para mí es importante", se diferenció al instante Pergolini aún sorprendido por la revelación de la nieta de Mirtha Legrand de que tendría otro hijo.

El inesperado reclamo de Mirtha Legrand a Juana Viale mientras está internada

Juana Viale destacó que Mirtha Legrand sigue de cerca cada emisión desde el Sanatorio Mater Dei y que, pese a continuar internada, permanece atenta a todo lo que sucede en el ciclo.

"La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes. Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei", expresó la conductora con cariño antes de continuar con el programa.