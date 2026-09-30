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Juana Viale habló de un nuevo embarazo a los 44 años y sorprendió a todos: "Estoy..."

La conductora Juana Viale estuvo en el programa Otro Día Perdido y habló a fondo sobre la maternidad con una asombrosa confesión.

30 sept 2026, 12:00
Juana Viale habló de un nuevo embarazo a los 44 años&nbsp; y sorprendió a todos: Estoy...

Juana Viale habló de un nuevo embarazo a los 44 años  y sorprendió a todos: "Estoy..."

Juana Viale habló de un nuevo embarazo a los 44 años&nbsp; y sorprendió a todos: Estoy...

Juana Viale habló de un nuevo embarazo a los 44 años  y sorprendió a todos: "Estoy..."

Juana Viale estuvo invitada al programa Otro Día Perdido (El Trece) y dejó pensativo a Mario Pergolini al confesar que tendría otro hijo a los 44 años.

La actriz y conductora, madre de Ámbar, Silvestre y Alí, contó que la maternidad es algo que le gusta mucho y que le gustaría volver a pasar por esa experiencia.

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"De los 20 a los 30 tuve mis hijos y fue muy armonioso, muy lindo, crecer empáticamente. Ahora ya no estoy criando, el más chico tiene 14", dijo de entrada la nieta de Mirtha Legrand.

"Ya tiene autonomía", observó Mario Pergolini. Y la invitada remarcó: "Pero para mí los hijos siempre son chicos, nunca dejas de ser madre por más que se vayan a vivir solos".

"Es más difícil tener un hijo hoy en día económicamente hablando", observó después. Y el conductor le pasó un dato a nivel mundial: "A partir de los 40 ahora hay más mujeres que están teniendo hijos que hace cinco años atrás".

"Estoy vigente entonces para tener un hijo", reacccionó Juana Viale, declaración que sorprendió a Pergolini. "¿Tendrías un hijo más?", le consultó el conductor.

"Re. Conozco la experiencia, he pasado por ella y me encanta. Me siento re vital, el post parto también me gusta, la cosa con la criatura", exclamó Juana entusiasmada y contó que ella nunca quiere saber el sexo del bebé hasta que nazca: "Yo no pregunto el sexo de mis hijos, me entero cuando nace". "

Yo prefiero saberlo, para mí es importante", se diferenció al instante Pergolini aún sorprendido por la revelación de la nieta de Mirtha Legrand de que tendría otro hijo.

El inesperado reclamo de Mirtha Legrand a Juana Viale mientras está internada

Juana Viale destacó que Mirtha Legrand sigue de cerca cada emisión desde el Sanatorio Mater Dei y que, pese a continuar internada, permanece atenta a todo lo que sucede en el ciclo.

"La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes. Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei", expresó la conductora con cariño antes de continuar con el programa.

     

 

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