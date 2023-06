La drástica decisión de Morena Rial tras el dramático accidente con su auto

Anoche, en su visita a Polémica en el bar, Morena expresó su preocupación por el accidente y deslizó que podría haberse tratado de una maniobra mafiosa, que intentaría frenar sus declaraciones en los medios.

"¿Tu viejo te puso un sicario para chocarte?", le preguntó Chiche Gelblung. "No puedo afirmar eso porque no tengo pruebas, pero fue muy raro todo", remarcó la hija de Jorge Rial.

Además, More reveló que tomó una drástica decisión luego del accidente. "Mi hijo viaja a Córdoba con sus abuelos. Es por seguridad", explicó la joven.

Por último, la hija de Rial advirtió que sus apariciones en los medios están generando malestar en "ciertas personas". "Hay personas que se están alterando con todo lo que yo digo", sentenció.

La dura embestida judicial de Morena Rial contra Silvia D' Auro

Anoche, Morena Rial estuvo en Polémica en el bar y sorprendió a todos con una importante revelación. La joven contó que llevará a la Justicia a su madre, Silvia D' Auro, por los maltratos que sufrió cuando era menor.

"Le voy a hacer un juicio por maltrato", anunció en el programa de Marcela Tinayre. "Nosotros vivíamos en un country y todos sabían lo que pasaba en mi casa", remarcó.

More quiere ir hasta las últimas consecuencias contra su madre. "El otro día hablé con varias personas que me dijeron: 'yo para un juicio salgo como testigo, pero en la Tv no'", añadió.

La joven indicó que en el colegio eran varias las personas que sabían de su calvario. "Hay 28 testigos... está la directora, la secretaria. Ella iba y decía: 'que no le den pan, que no le den esto, que no le den lo otro'. No quería que vaya a la Iglesia porque decía que yo era una chica mala'", recordó.

Al finalizar, Marcela quiso saber si también accionará contra Jorge. "Todavía no está en mis planes. Con Silvia vivimos una violencia física y psicológica diaria", sentenció.