El hermano de Alfa y el fuerte motivo por el cual se fue de Gran Hermano 2022: "Lo que le jugó en contra fue..."

"La salida fue media convulsionada por todo lo que pasó. Me llamó la atención que en una movilización de un sindicato tiraran fuegos artificiales cuando normalmente se tiran bombas de estruendo y que aparte rompieran el auto que iba a trasladar a mi hermano. Rompieron el vidrio y me parece que los hechos se fueron un poco de contexto y no sé si habría alguien infiltrado u otra gente", precisó el hermano de Alfa.

Embed

Y señaló: "Me llamó la atención eso. Vi marchas del sindicato de la tele días anteriores y eran pacíficas, con su bombo, trompeta, bandera, cantando y reclamando algo que les corresponde y lógico".

Sobre cómo fue el primer contacto con su hermano, Sergio indicó: "Estuve con mi hermano unos 15 minutos, nos abrazamos y lloramos. Fui con mis dos hijos y después a él se lo llevaron al hotel y no volví a tener contacto con mi hermano. Después voy a mandarle un mensajito a ver si ya tiene su celular".

walter gh.jpg

Y consideró: "El hecho que le jugó en contra fue lo de Romina. Él no se dio cuenta en ese momento y tendría que haberle comentado lo que pensaba apartado del grupo".

"Para mí fue el hecho desencadenante que hizo que tuvieran la pelea e hizo que mi hermano se apartara un poco más del grupo porque Daniela, Julieta y la Tora se pusieron del lado de Romina a apoyarla y mi hermano se marginó un poco más con Camila y se separó del grupo que venía hablando lo más bien. Ese fue el detonante", argumentó el hermano de Walter.

"Y la salida fue algo que nosotros pensábamos que se podía ir pero los porcentajes de diferencia no fueron tantos. La cosa estaba muy dividida. Mi hermano se tuvo que ir pero se fue derrotado pero no caído, se fue con los brazos en alto y con un porcentaje que casi empataron", cerró.

walter romina.jpg

Nancy Pazos contó que Alfa de Gran Hermano 2022 lloró fuera del aire en el Debate

Walter Alfa Santiago estuvo anoche en El Debate de Gran Hermano 2022tras su eliminación y se cruzó fuerte con Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y también con Costa, que hizo un duro análisis sobre su eliminación con él en frente.

Y este martes, Nancy Pazos, panelista del ciclo, reveló que su encuentro con el ex participante fuera del aire terminó en llanto y la intervención de un psicólogo.

“Cuando terminó el programa se queda Sol Pérez hablando con él y yo. Nos habíamos sacado una foto todos juntos”, contó la periodista en A la Barbarossa.

ALFA EN EL DEBATE.jpg

“En determinado momento su negación era tal que en un momento le digo ‘quedaste como un viejo verde’. Tenías inclinaciones sexuales hacia ella”, añadió, sobre la frase que disparó una inesperada reacción de Alfa.

“En ese momento, se quebró y rompió en llanto. Se emocionó más”, reveló, sobre lo que no se vio del ciclo de Santiago del Moro. “Yo llamé al psicólogo y que se hiciera cargo”, fue su reacción al verlo superado.

“Te digo la verdad, no estaba para andar canalizando qué era lo que le pasaba. Lo único que me di cuenta era que estaba en shock”, dijo, sobre la sensibilidad de Alfa.

“No sé por qué lloró. Él se mostraba tan afable, tan divertido y tan negador en el programa”, señaló. “Viste cuando alguien te niega tanto y subís más”, finalizó Nancy.