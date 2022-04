 La drástica decisión que tomó Rocío Marengo

Luego, agregó: “ Ella desconfía mucho del círculo íntimo de su ex, que nada tiene que ver en esto, y se van a enterar mirando el programa”.

Por otro lado, Karina dijo que Rocío "no me dice nada. Y cuando vos querés decir que algo es mentira, decís que esto no es así”.

Rocío Marengo reveló cómo sigue la búsqueda de su bebé: "Yo sola puedo"

Hace unos días, Rocío Marengo contó que tiene ganas de ser mamá. “Gran domingo. Ya en casa. Contesto preguntas”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

En este sentido, la modelo respondió varias consultas de sus seguidores, y realizó muchas revelaciones, entre las que contó que sería mamá, con la que sorprendió a todos.

De todos modos, la pareja de Eduardo Fort no brindó muchos detalles acerca del tema. Marengo será madre soltera y tendrá un hijo en los próximos meses.

“Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío”, dijo en una entrevista. Luego amplió respecto de Eduardo, quien tiene tres hijos de su matrimonio anterior con Karina Antiniali, llamados Macarena, Angie y Pietro: “Acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”.

Luego agregó: “Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo”.