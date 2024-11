La drástica decisión que tomó Valentina Cervantes tras separarse de Enzo Fernández

Valentina Cervantes quiso rodearse del afecto de sus seres queridos en este difícil momento después de que el joven deportista le pidiera la separación.

“Ella se está volviendo a Argentina, quiere quedarse en lo de su abuela, rodeada de sus afectos”, dijo la panelista Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame el viernes en el ciclo Empezar el día, Ciudad Magazine.

Y dio más detalles de su decisión de viajar al país que ya concretó hace unos días: “No se quiere quedar en Inglaterra, él se lo ofreció. Ella habría dicho ‘no, prefiero volverme a mi país, estar ahí’”.

En tanto, Facundo Ventura amplió sobre los motivos por los que la pareja habría llegado al final de una manera abrupta y remarcó la aparición de una supuesta ex del futbolista, de la cual se habría enterado Valentina.

“Se habla de múltiples infidelidades pero la que la más le habría molestado a Valentina fueron los encuentros que habría tenido Enzo con Cristal, una expareja suya”, dijo el panelista.

Valentina Cervantes hizo su confesión más triste sobre su separación de Enzo Fernández: "Todo lo que pasé"

Hace menos de dos semanas que Enzo Fernández decidió separarse de Valentina Cervantes, la madre de sus dos hijos - Olivia y Benjamín- con quien vivía en Inglaterra.

La noticia no tardó nada en hacerse pública, por lo que la botinera fue quien confirmó la triste novedad a través de sus redes sociales.

En tanto, en las últimas horas la joven regresó a la Argentina para rearmar su vida y en sus primeras horas en el país, rodeada del afecto de su familia, Valentina hizo catarsis a través de su cuenta de X, en medio de la catarata de versiones de infidelidad por parte del futbolista, donde se mencionaron varios nombres de diferentes mujeres.

Y en una suerte de dardo directo hacia su expareja, a primera hora de este viernes Cervantes disparó letal contra su ahora expareja. "No saben qué decir", escribió en su cuenta de X ante el evidente silencio del futbolista.

Al tiempo que dejó en claro que ella sí puso la cara ante una decisión que no tomó ella. "Soy la única que está acá", deslizó y confesó sincera:"Estoy pasando un momento no muy bien. Ando sensible con todo lo que pasé".