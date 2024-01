La dura acusación de Carla De Stéfano contra Gran Hermano tras su renuncia: "Es perverso"

Desde su cuenta de decoración, Carla desmintió esta acusación y escribió pestes del ciclo conducido por Santiago Del Moro. “Gran Hermano es un reality, el cual Telefe edita para generar contenido. Según la edición, tienen el poder de convertir a una persona en un ángel o en un demonio. Increíble que crean todo lo que ven y que tenga que aclararlo, denota una inocencia y credulidad propia de un niño”, comenzó diciendo.

“Es todo un negocio del canal y mi renuncia fue justamente por estas causas, además de internas nefastas. Ustedes tomándose el tiempo para criticarme desde el anonimato de un celular, terminan actuando peor que lo que están criticando", continuó Carla.

"Esto es un negocio de venta de deco y muebles a precios increíbles. Lo de Gran Hermano es un programa de televisión perverso que les vende lo que ustedes consumen y los manipula con opiniones de pseudo analistas, como exvedettes, travestis, exbotineras y demás”, cerró sin filtro.

descargo Carla De Stéfano.jpg

Gastón Trezeguet, panelista e histórico exparticipante de Gran Hermano, al ver el descargo de De Stéfano no se quedó callado y opinó desde Twitter: "Nuevo nivel de desagradecimiento y discriminación alcanzado".

gaston trezeguet.jpg

La increíble reacción de Sabrina de Gran Hermano al enterarse que su novio se negó a enviarle un mensaje

Santiago Del Moro ingresó el martes a la casa de Gran Hermano para cenar con los chicos y llevarles una palabra de aliento de sus seres queridos y le dio una triste noticia a un participante en particular.

Lo cierto es que Sabrina Cortez se enteró que su novio Brian Fernández se negó a enviarle un mensaje y finalmente fue su madre quien le dedicó unas palabras.

Esto hizo que la joven comenzara a sospechar que su relación está complicada después del affaire que tuvo ella con Alan Simone, quien fue el último eliminado del reality.

Embed

Luego del ingreso del conductor y darse cuenta de la situación y la negativa de su novio a dedicarle unas palabras, Sabrina hizo catarsis con sus compañeros en una charla en el jardín.

"No me cambia en nada en definitiva", dijo Sabrina. A lo que Rosina le preguntó: "¿Cómo no te cambia nada?". Y ella explicó: "Acá adentro, no va a cambiar mi manera de ser".

Y fundamentó: "Lo único que me da que pensar es que primero las cosas no se pueden hablar, obviamente estoy lejos, y por otro lado lo que me preocupa es que miércoles ganas de nominación: ‘Brian te amo, saludos a la familia de Brian...’. Y todos así como diciendo: ‘andá a la con... de tu madre, pendeja de mie...’ ¿Entendés? Eso es lo que me pasa".

"Vos hacé lo que sientas", le aconsejó Rosina.