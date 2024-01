La reacción de María Becerra por un video viral de Furia interpretando un tema suyo en Gran Hermano

El lunes al mediodía, antes de la gala de eliminación (en la cual se conoció a los dos últimos participantes en dejar la casa), Furia estuvo en la pileta, disfrutando del sol y el agua, mientras bailaba y cantaba "Automático".

image.png

En su Instagram, María Becerra dejó en claro que es fan de Furia. La estrella de la música compartió una captura del video de Juliana Scaglione y escribió: "Ella lo dio todo. Aguante Furia Cariño".

En su Twitter, "la nena de argentina" le había pedido a sus seguidores si le podían pasar el clip del momento de Furia cantando en la pileta. “Necesito volver a ver a Furia bailando Automático . Pásenme el clip ya, plisss”, exclamó.

La inesperada confesión de María Becerra cuando le preguntaron si se hizo cirugías estéticas

María Becerra se encuentra en un gran momento tanto profesional como personal. Cada vez se muestra más enamorada de su pareja, J Rei, y viene de agotar dos River.

Entre sus viajes, conciertos, y el tiempo que le dedica a trabajar en la creación de su música, la cantante decidió tomarse un tiempo para compartir con sus fans e hizo un vivó en su cuenta de Instagram.

Fue en esa transmisión, donde se generó un ida y vuelta sobre su apariencia física y retoques estéticos, que luego fue bastante comentando en las redes sociales.

"¿Quién te hizo la carita?", le comentó una seguidora en medio del vivo recordando la famosa pregunta de Mirtha Legrand a una de sus invitadas. Manteniendo la ironía, María decidió contestar y deslizó: "Un cirujano, ¿Quién me la va a hacer?".

Sin embargo, al instante continuó con el tema de forma seria y confesó: "Igual yo no tengo operaciones estéticas, sino lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me ceba caretearla. Yo me hice las tetas, lo digo. Pero, el resto, son todas inyecciones de ácido hialurónico. En los labios y en algunas otras zonas, no te voy a mentir".