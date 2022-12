La dura respuesta de Dalma Maradona ante los rumores de un posible juicio con Messi

"Yo no puedo entender quien correría el rumor que yo le hice juicio a Messi, cuando OBVIAMENTE no es así! No entiendo con qué fin... Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa! Nadie absolutamente nadie que publicó eso me llamo para saber si eso era cierto... Y ADIVINEN QUE??? NO ES CIERTO!, Y eso que dejo pasar miles de cosas que dicen que no son ... Pero esto ya es muy fuerte", comenzó el posteo de Dalma.

"Y si. ESTOY HARTA ! Dicen que no alenté a la selección cuando claramente lo hice a mi manera, sin querer colgarme de nada y sin caretaje Y CON UNA BEBE QUE CADA VEZ QUE SE GRITABA UN GOL SE PONÍA A LLORAR DEL MIEDO! Ya dar explicaciones de esto me da mucha vergüenza pero son insoportables! Y ahora que le hago un juicio a Messi?? DE VERDAD??? DÉJENME EN PAZ!", cerró Dalma y despejó los rumores de mala onda con el 10 de la Selección.

Lionel Messi le mandó carta documento a Dalma Maradona: el controvertido motivo

Un día después de festejar el campeonato del mundo en Buenos Aires, los apoderados de Lionel Messi le mandaron una carta documento a Dalma Maradona por querer registrar una marca que afecta los intereses de La Pulga.

“La denuncia que se viene por el número 10 como marca. Históricamente, el ‘M10’ ha sido Maradona, pero hoy es Messi. Entonces, sin quererlo ellos, pero hay gente que los representa en su nombre en las cuestiones legales, sobre todo a Messi que está en vida, pero Maradona, de última no tiene potestad para decidir. Porque Messi también manda a sus apoderados a frenar esto. Que tiene que ver con una denuncia ante la intención de registrar, del lado Maradona, la marca ‘M10’. Y la presentación de los apoderados de Messi para frenar en Marcas, Registros y Patentes”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

Qué dice la carta documento que Lionel Messi le mandó a Dalma Maradona

“Nombre del solicitante, Maradona Villafañe, Dalma Nerea, que es la presentación que hace Dalma para registrar la marca ‘M10’. Y luego la oposición de parte de los apoderados de Messi. ‘Fundo esta oposición en base a que mi representada es titular de la marca ‘MESSI 10 y diseño’. La marca que se intenta registrar provoca confusión en el uso que mi representada hace de la marca Messi 10, siendo Messi un nombre altamente reconocido y famoso en el mundo, provocando coincidencias en cuanto a la letra M y el número 10 que se intenta registrar”, leyó Lussich.

Y añadió: “El número 10 identifica al astro del fútbol argentino. El nombre MESSI 10 está vigente y se lo puede apreciar en todas las imágenes, productos y servicios que mi representada brinda con su nombre / marca y el número 10. Es evidente que la concesión de la marca solicitada causaría un perjuicio irreparable a mi representada como así también al público consumidor, ya que se encontraría confundido en cuanto al origen de los productos / servicios”.

Por último, dijo: “Es Dalma Maradona en cuanto a algún emprendimiento ligado a la memoria de Diego, con la marca ‘M10’, que está en oposición a la marca ‘MESSI 10 y diseño’, cuyos apoderados se niegan a atribuirle este nombre de marca a la familia Maradona”.