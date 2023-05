La dura respuesta de Yanina Latorre y Ángel de Brito por una supuesta audiencia con Jey Mammon: "Nos usaste"

“La información es Falsa. No fui citado en ninguna audiencia propicia por Jey Mammon. Nadie me llamo para preguntarme. Aunque me escriben por favores”, precisó en Twitter Ángel de Brito.

A lo que la periodista Natalia Volosin, quien hizo la nota a Jey, contestó: “¡Hola Ángel! No te llamé porque no es una nota en la que yo brindé información, sino una entrevista. Saludos”.

Al leer esto, Yanina Latorre salió con todo a retrucar: “¡Los nombres en la nota los diste vos! Me nombraste vos… Jey dijo periodistas y vos me metiste. Nos usaste para vender la nota. ¿Chequeaste la data? A mí no me llego nada. Deja de usarnos y asumí tus errores”.

“Yanina, nombres los tenía y por eso se lo pregunté, ante lo cual el entrevistado contestó que sí, que eran esas personas. Si vos decís que es falso que Jey Mammon te inició acciones legales, fantástico. A mí me tiene sin cuidado”, cerró el tema Volosin.

Georgina Barbarossa reveló la charla que tuvo con Jey Mammon y sorprendió con sus declaraciones: "Hay que..."

El domingo en La Peña de Morfi se vivió un momento insólito. En medio del show de Tarragó Ros en el programa mostraron la tribuna virtual y se vio un hombre con un cartel, que decía: "¡Que vuelva Jey!".

Rápidamente, en el control decidieron sacar esa imagen del aire y continuar con el desarrollo normal del ciclo de Telefe. La escena no tardó en volverse viral en las redes sociales.

En una nota con LAM, América Tv, Georgina Barbarossa se refirió a ese episodio y sorprendió con sus declaraciones. "Yo ni me enteré. No fue incómodo para nada porque es el programa de Jey. Cuando pasó todo el despelote, estaba en la cúspide de la ola. Es su programa. Conduce como los dioses, lo hace fantásticamente bien, hace entrevistas increíble y es un músico de la ostia. Lógico que la gente lo extrañe", expresó.

La figura de Telefe reveló que llamó al humorista cuando la llamaron para ponerse al frente de La Peña de Morfi. "Cuando me llamaron, me comuniqué con él y le dije: 'te voy a cuidar el rancho'. Él me agradeció y me dijo que estaba todo bien", detalló.

"Hay que bancarlo y ver qué va a suceder. Es un momento que está todo muy caliente. No es que me moleste. Yo lo quiero a Jey. No me gusta hablar más del tema porque es meter más leña al fuego. Creo que hay que dejar todo en stand by, que él pueda arreglarse y volver a trabajar", agregó.

"¿Puede volver a la TV?", le consultó el cronista. "Yo creo que sí. Jey es una persona muy querida. En el medio lo queremos mucho a Jey. No creo que sea un violador. Creo que se mandó un moco. Salió con un chico más joven, en otro paradigma. Sí, se mandó un moco, pero hay que dejar el tema... dejémoslo tranquilo para que pueda volver a trabajar", concluyó.